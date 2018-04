Un viaggio in grado di cambiare radicalmente la prospettiva sulle cose, consentendo di conoscere da vicino la mafia e chi da anni la combatte. E’ l’avventura compiuta da un gruppo di allievi del liceo artistico Sello di Udine in Sicilia, raccontata dalla loro prospettiva. “Questo anno scolastico – spiega Cecilia Cocco, una delle studentesse partecipanti – mi ha permesso di capire cosa sia tracciare un segno. Un segno nitidissimo. In questo periodo di visite d’istruzione, città da visitare e musei in cui entrare mi ritrovo a ripensare a quella palestra a Marsala, ai due gemelli Asta di Pizzolungo, a… Incredibile come un viaggio d’istruzione di soli sei giorni ci abbia potuto far aprire gli occhi su un argomento così controverso, ovvero quello della mafia”.

“Un viaggio oltre che culturale, anche morale. I racconti che abbiamo sentito, da parte di chi ha vissuto la mafia in prima persona, hanno messo in luce la voglia di riscatto di tutta la Sicilia. Chi ha vissuto le ingiustizie sa raccontare meglio di chiunque altro, facendo trasparire le proprie emozioni, perché la mafia ha abusato e prevaricato la società siciliana per anni, ma ora è il momento di dire basta. Abbiamo avuto l'occasione di sentir parlare Pino Manzella, amico di Peppino Impastato, che ci ha raccontato la passione e il coraggio che ci voleva per parlare e ribellarsi in quegli anni, perché la mafia uccide, ma il silenzio pure”, continua Cecilia.

“Per non parlare del professor Luigi Barbieri, che insegna al Liceo delle scienze umane e linguistico Danilo Dolci di Palermo, uno dei quartieri, se non il più nominato, per disagio, povertà e criminalità di Palermo. Continua a fare il proprio lavoro anche se potrebbe andarsene, chiedendo un trasferimento. Invece no, rimane lì, perché mette il futuro dei suoi alunni davanti al proprio. Caterina Pellingra, membro attivo di Libera, ci ha regalato la sua voce non solo di guida, ma anche di siciliana, durante la maggior parte del nostro soggiorno a Palermo. Racconti che ci hanno emozionato e si sono collegati l'un con l'altro con un filo rosso”.

“È per questo che sono nate associazioni come Libera, AddioPizzo o la Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, un connubio di persone che hanno voglia di insorgere contro la corruzione della loro città. Per fare ciò queste associazioni hanno bisogno di aiuto ma soprattutto di comprensione. Non è vero che la mafia al nord non esiste. E i 43 beni confiscati al 31 dicembre 2015 solo in Friuli Venezia Giulia? Terreni, villini, appartamenti e società di cui solo 11 in provincia di Udine, proprio vicino a noi. La mafia è una realtà che si estende nelle forme più svariate, anche dove non ce lo aspettiamo. Non dobbiamo vivere come se avessimo gli occhi bendati dall’omertà (“non ho visto niente non ho sentito niente”) perché scegliere di aprirli è la scelta migliore. La mafia si sconfigge non solo con le istituzioni, come disse Giovanni Falcone, ma anche con l'unione. Il filo rosso prima nominato deve essere tessuto in un grande macramè che unisce le persone da un capo all'altro della penisola. Questo grazie alla Fondazione Friuli che ci ha sostenuto investendo su noi come persone”, racconta ancora Cecilia Cocco. “Ed entrare in quella palestra a Marsala vista attraverso il telegiornale di metà gennaio è stata l’occasione per lasciare un piccolo segno in quel sogno inclusione a Sappusi”.