La marcia del Babbi Natale e delle Befane compie cinque anni

Edizione numero 5 per la “Corsa dei Babbi Natale e delle Befane”, la marcia non competitiva e senza limiti di età che è ormai diventata uno degli appuntamenti più attesi d’inizio anno a Pordenone. Come da tradizione, saranno due i percorsi – uno da 5 e uno da 10 Km - che si snoderanno lungo le vie della Città sul Noncello e che coinvolgeranno bambini, ragazzi, genitori, nonni e chiunque desideri trascorrere la giornata correndo, sgambettando o anche solo passeggiando. Previsti, al solito, anche due ristori lungo il percorso da 10 Km, uno in quello da 5 Km, ed un ristoro finale all’arrivo. Anche quest’anno il ricavato verrà donato all’Istituto comprensivo di Pordenone Sud per sostenerne i progetti scolastici. La partenza il 7 gennaio alle 9.30 dalla Loggia del Municipio in corso Vittorio Emanuele II, le premiazioni alle 12 sempre alla Loggia del Municipio. Iscrizioni aperte tutti i giorni fino al 7 gennaio, la mattina dell'evento saranno aperte dalle 8.30 alle 9.30. Prima della partenza intrattenimento musicale dalle 9 alle 10 con le note del gruppo di ottoni Naonis Brass Quintet della Associazione Filarmonica Città di Pordenone, che si esibirà sotto la Loggia del Municipio. I moduli di iscrizione sono disponibili presso la Cartoleria Lisetta a Villanova, al negozio da Morena L'aquilone a Pordenone, oppure contattando il Progetto Genius Loci oppure il Palazen. Due le quote d’iscrizione: bambini fino ai 10 anni 3 Euro, tutti gli altri 4 Euro. Tutti i partecipanti, nell’edizione 2016 erano stati 500, sono invitati a portare un gadget da Babbo Natale o da Befana.

Organizzano l'iniziativa, che si è già guadagnata il titolo di appuntamento “sportivo” più significativo del comprensorio di Pordenone Sud, un pool di enti ed associazioni unite dallo spirito di condivisione e solidarietà: Il Palazen Pol Villanova, l'Asd Crescere sul tatami, la Fondazione Ragazzi in gioco, il Gruppo Marciatori Vallenoncello, l’Associazione Alpini Ana Centro, gli Assiscout - Associazione Indipendente Scout di Villanova in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Pordenone Sud, il Progetto Genius Loci - il progetto di comunità sostenuto e promosso dalle Cooperative sociali Itaca e Fai, dall’Aas n.5 Friuli Occidentale, dall’Ambito distrettuale 6.5 e dalla Fondazione Friuli -, il Comune di Pordenone, la Pro Loco Pordenone, la Protezione Civile Pordenone. Fondamentale e immancabile l'aiuto di insegnanti e genitori rappresentanti di classe per coinvolgere il maggior numero di bambini, ragazzi e rispettive famiglie. Chiusura della manifestazione all'arrivo dell'ultimo partecipante, in ogni caso entro le 13, non sarà garantita l'assistenza lungo i percorsi partendo prima dell'orario previsto dall'organizzazione.

Info: Palazen Pol Villanova Tel 0434 570869; Progetto Genius Loci Tel. 335274421 email geniuslociprogetto@gmail.com. Per iscrizioni e moduli: Cartoleria Lisetta a Villanova, negozio da Morena L'aquilone a Pordenone.