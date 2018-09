La grappa, in Friuli, in Italia, nel mondo, ha tanti alfieri ma una sola regina: Giannola Nonino, la donna che è riuscita, assieme al marito Benito, a trasformare un distillato da ‘cenerentola’ a raffinata protagonista di cene e simposi in tutto il mondo. Oggi compie 80 anni, tutti vissuti con eguale entusiasmo e impegno, in azienda e in famiglia e ha ben chiare le caratteristiche e i passaggi che hanno permesso di raggiungere il riconoscimento dell’azienda a livello internazionale.

“Tutto questo è stato possibile perché ci abbiamo creduto, ci crediamo e non abbiamo mollato mai, aiutati da tante persone che condividono con noi i valori più semplici ma più difficili da realizzare: la ricerca della qualità assoluta nel rispetto dell’uomo, della sua terra, dei suoi frutti, della sua cultura. Forse il nostro vero merito è stato quello di sfidare il futuro senza dimenticare la parte migliore del passato” ha dichiarato. Alla base del successo commerciale della distilleria Nonino, azienda friulana c’è infatti l’aver rivoluzionato il modo di produrre e presentare la grappa in Italia e nel mondo.

L’anno della svolta è il 1973 in cui Giannola e Benito creano la prima grappa di singolo vitigno: il Monovitigno Nonino, distillando separatamente le vinacce dell’uva Picolit. Poco più di 10 anni dopo, nel 1984, arriverà il primo distillato di uva intera, l’acquavite d’uva ‘ÙE’, il cui nome, in lingua friulana, è un chiaro omaggio alla nostra terra.

Nel 1975, Giannola e Benito scoprirono che molti vitigni autoctoni friulani - Schioppettino, Pignolo, Tazzelenghe e Ribolla Gialla - stavano scomparendo e decisero di istituire un premio con lo scopo di farli ufficialmente riconoscere per preservare così la biodiversità del territorio. Nasce così il Premio Nonino Risit d’aur – Barbatella d’oro da assegnare annualmente al vignaiolo che abbia posto a dimora il miglior impianto di uno o più di questi vitigni. Il premio Nonino non solo riuscirà ad ottenere il riconoscimento ufficiale per salvare queste varietà, ma addirittura incentivarne la coltivazione e, col tempo, diventerà anche uno dei principali riconoscimenti culturali a livello internazionale, affiancando al premio tecnico la sezione letteraria che ha anticipato negli anni ben 5 premi Nobel. Il Premio Nonino, nato come atto d’amore verso la nostra terra, con il tempo si è rivelato il più grande mezzo di comunicazione pubblicitaria per l’azienda.

Di pari passo con le migliorie tecniche, i Nonino hanno il merito di aver rivoluzionato anche il modo di “pubblicizzare” i loro distillati. Ben prima di Chiara Ferragni e Fedez, la famiglia è stata testimonial della propria azienda: famosa la foto realizzata da Oliviero Toscani e voluta da Giannola per comunicare cosa sta dietro al prodotto.

Moltissimi sono i riconoscimenti della famiglia, a livello personale Giannola ha ottenuto due importanti onorificenze. Nel 1998, è nominata Cavaliere del lavoro, 25 esima donna nella storia della Repubblica Italiana. Nel 2006 riceve la Laurea ad honorem in Economia aziendale dall’Università degli Studi di Udine e nel maggio di quest’anno la medaglia Walter Scheel attribuito a chi si è distinto nella cultura del gusto europeo.

E oggi, dopo tante soddisfazioni professionali, quello che davvero riempie il cuore di Giannola Nonino sono i successi dell’azienda e della famiglia, che non possono prescindere dalla costante presenza accanto a Giannola del marito Benito, delle figlie Cristina, Antonella ed Elisabetta e dei nipoti a continuare l’arte della distillazione con metodo artigianale, una tradizione che ha radici ben solide nella terra friulana e rami che puntano sempre in alto.