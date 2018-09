Il cuore batte sempre per il suo Brasile, Paese dove è cresciuto, ma è nel suo Friuli che ha ritrovato le sue radici e ha realizzato un piccolo grande sogno. Francesco Mastroianni con l’arrivo della pensione ha realizzato un progetto dedicato agli amici a quattro zampe e ai loro padroni. Nel 2009, con la moglie Sandra, ha dato vita alla Bau Beach, la spiaggia dei cani, gestita e curata sotto la bandiera di Legambiente nel tratto di arenile tra Lignano Sabbiadoro e Marano Lagunare.



“Quest’anno ha fatto molto caldo e tanti cani non sono potuti venire in spiaggia, ciononostante fino a Ferragosto sono passati da noi oltre 1.200 le persone e 200 cani, un vero successo. Per me questa spiaggia per i cani era un sogno che è diventato realtà - racconta entusiasta Francesco -. Sono orgoglioso di poter continuare a curare questo pezzo di lido fino a quando la legge ce lo consentirà. L’amministrazione comunale ci ha sempre sostenuto e non ha mai mancato di far sentire la sua vicinanza. Siamo diventati una piccola comunità, qui a Lignano, un punto di riferimento per chi ha cani e vuole condividere uno spazio naturale e libero, ben curato e pulito”. Sono tantissime infatti le famiglie con bambini che frequentano la zona. Francesco e Sandra sono attrezzati anche per piccoli interventi di primo soccorso ai bagnanti: "Abbiamo anche un defibrillatore, che abbiamo usato tre volte, e quest'anno abbiamo realizzato 32 piccole medicazioni".



La spaggia per i quattro zampe sarà presidiata da Francesco e Sandra fino al 10 settembre, poi l’appuntamento sarà per la prossima stagione turistica al mare.



Rex, il cagnolino di Sandra e Francesco che vedete in foto, annuncia a tutti gli amici della Bau Beach che domenica 9 settembre alle 16 si terrà la bicchierata per i saluti di fine stagione della nostra spiaggia. Tra marzo e aprile, per chi volesse dare una mano, è in programma la bonifica della spiaggia che precede la sua apertura. Un'operazione che nel 2018 ha riempito 107 sacchi di spazzatura.