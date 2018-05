Una delegazione composta da rappresentati delle consulte provinciali degli studenti della Regione Friuli Venezia Giulia, il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Igor Giacomini, il professor Emanuele Bertoni, referente regionale delle consulte e delle politiche giovanili e i docenti referenti delle consulte Cristiana Del Bene, Saverina Faraci, Marina Pugnetti ha partecipato a Bruxelles ad un incontro con gli europarlamentari della regione Isabella De Monte e Marco Zullo.



La delegazione ha visitato anche l’ufficio di collegamento della Regione Fvg e ha incontrato gli esponenti della rappresentanza studentesca in Europa. L’attività rientra in un progetto del Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali degli Studenti sostenuto dall’Assessorato all’Istruzione dalla Regione Friuli Venezia Giulia .



Presso la sede dell’Europarlamento, è stato consegnato agli eurodeputati, dal portavoce dei rappresentanti Tommaso Bratina il documento che prevede all’ interno del progetto Consulta d’Europa, la valorizzazione del sistema di rappresentanza studentesca. Secondo l’eurodeputata Isabella De Monte “la Consulta degli studenti è un organo rappresentativo importante e prezioso, che mi impegno a promuovere a livello europeo. Sono lieta di aver ospitato la delegazione del FVG, che ha avuto la possibilità di vedere da vicino il funzionamento di alcuni organismi europei: realtà solo apparentemente lontane, ma in realtà molto vicine alla nostra vita quotidiana, sulla quale incidono profondamente. Creare connessioni proficue tra l’UE ed i territori che rappresento” sottolinea De Monte “è stato, sin dall’inizio del mio mandato, un obiettivo prioritario per me ed in questo i giovani rivestono un ruolo da protagonisti. Per tale ragione mi impegnerà anche ad organizzare incontri sul territorio con gli studenti sul tema della rappresentanza e su tutti gli altri temi di interesse europeo”.



L’onorevole Marco Zullo ha dichiarato: “Mi ha fatto molto piacere aver accolto questa entusiasta delegazione di studenti (e professori) e poter essere loro d’aiuto per rafforzare la rappresentanza studentesca a livello europeo. Penso che questa esperienza possa essere per loro una palestra di democrazia, dove le istanze degli studenti oggi, e dei cittadini domani, vengono portate all’attenzione delle istituzioni che prendono così le giuste decisioni politiche per risolverle”.



Ad accogliere la delegazione all’ufficio di collegamento della regione è stata la dottoressa Raffaella Viviani, che ha portato il saluto del Presidente del Consiglio Regionale Franco Iacop. La dottoressa ha spiegato come sia rilevante la presenza di uffici di collegamento a Bruxelles giacché viene in tal modo favorita ed incoraggiata la collaborazione tra regioni e tra regioni ed Unione Europea. Si sono poi susseguiti gli interventi di Gino Cormons, che ha spiegato l’importanza del fare ricerca per lo sviluppo dell’Unione, e di Alessandro Ambrosino, il quale ha informato la delegazione circa le possibilità per i giovani nella Comunità, inclusi stage per laureandi e post-laureati presso l’ufficio regionale stesso.



La delegazione si è poi incontrata con Brikena Xhomaqi, direttrice di Lifelong Learning Platform, Andrea Lapegna, communication and campaign officer e Riccardo Guletta, project and policy officer di OBESSU, sul tema della rappresentanza studentesca in Europa. Costoro hanno suggerito alla delegazione di mettere da parte il suo ruolo istituzionale, per poter aumentare il bacino di interessati ai lavori delle consulte. L’incontro ha toccato numerosi altri temi sulla rappresentanza e partecipazione studentesca.