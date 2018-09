Punto Impresa’ è un servizio che l’Università di Udine offre a 360 gradi.

“Non soltanto agli studenti e ai docenti – spiega la referente del progetto, Cristina Colautti, anche responsabile dell’Ufficio trasferimento tecnologico e Placement -, ma anche alle imprese che operano sul territorio del Friuli Venezia Giulia. Il servizio rappresenta un passo in più rispetto al Career Center, nato per creare opportunità di lavoro per i laureati e garantire contributi per un inserimento agevolato nl mercato del lavoro in Italia e all’estero”.

‘Punto Impresa’ unisce didattica e ricerca e aiuta le imprese a trovare le persone giuste per competenza in base alle loro esigenze. “I servizio è nato nel marzo di quest’anno – continua Colautti -, ma è già partita con successo l’attività di promozione e le iniziative d’incontro ‘one to one’ tra giovani e imprenditori. Il nostro obiettivo è contattare le aziende, capire le loro esigenze e quindi, metterle in contatto con ricercatori e dottorandi in grado di risolvere i loro problemi”.

Le possibili collaborazioni tra mondo dell’impresa e università non riguardano soltanto i laureati in materie scientifiche.

“Anzi – conclude Colautti -. Il nostro compito è proprio quello di creare collaborazioni di verse, magari proponendo persone con curriculum non scientifici e sorprendendo gli imprenditori che avevano già avuto contatti con l’università, ma soltanto in veste di puro formatore”.