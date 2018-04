Tempo di assemblea annuale per il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia, il quale racchiude 230 Pro Loco associate le quali sono state convocate sabato 7 aprile alle 9.30 a Manzano nell’Antico Foledor del complesso Boschetti-Della Torre in via Natisone 36. Il presidente del Comitato Valter Pezzarini relazionerà sui positivi risultati ottenuti nel 2017 e sulle prospettive per il 2018.

“Un’Assemblea fondamentale come momento di confronto e crescita - annuncia Pezzarini - per proseguire il lavoro positivo svolto nel 2017, sia negli eventi organizzati direttamente dal Comitato Sapori Pro Loco, Folklore mondiale in Villa e Presepi in Fvg sia nel supporto burocratico e formativo alle Pro Loco aderenti. Il tutto senza dimenticare il centinaio di ragazze e ragazzi del servizio civile nazionale che hanno seguito i nostri corsi di formazione. L’Assemblea sarà anche il momento in cui potrò ringraziare gli oltre 20 mila volontari delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia che con il loro impegno mantengono vive le loro comunità e forniscono un grande servizio di accoglienza ai visitatori provenienti in Friuli Venezia Giulia da tutto il mondo”.

Interverranno all’assemblea il presidente della Pro Loco di Manzano Daniele Grattoni, il sindaco di Manzano Mauro Iacumin, il presidente del Consorzio Pro Loco Torre Natisone Claudio Carnevali nonché il presidente nazionale Unpli Antonino La Spina.

L’occasione sarà anche utile per fornire una “fotografia” del mondo delle Pro Loco regionali. Sono 230 le Pro Loco associate al Comitato regionale e 11 i Consorzi che le racchiudono, con oltre 20 mila iscritti totali. Si sta assistendo a un ricambio generazionale visto che i presidenti delle Pro Loco per oltre il 40% dei casi hanno meno di 50 anni. Circa una presidente su 4 è donna, mentre sommando i vari consigli c’è già il 20% dei consiglieri con meno di 30 anni. Le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia organizzano eventi in ogni periodo dell’anno, preservando sapori tipici e tradizioni nonché rafforzando il senso di comunità.