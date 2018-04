Sono 230 le Pro Loco in Friuli Venezia Giulia, undici i consorzi e 20.000 i soci-volontari: sono questi i numeri delle Pro Loco regionali, che si riuniranno a Manzano, sabato 7, per l’annuale assemblea nell’antico foledôr del complesso Boschetti-Della Torre.



Il presidente del comitato, Valter Pezzarini, appena uscito dal forum di Villa Manin, al quale hanno partecipato 150 persone per 90 Pro Loco della regione, lancia uno sguardo al futuro.

“E’ necessario – spiega il presidente - creare condivisioni non divisioni tra le diverse associazioni. Le Pro Loco devono essere un punto di riferimento all’interno della comunità. Dobbiamo essere una realtà importante e anche la Regione deve prenderci in forte considerazione. Lo slogan dell’Unpli è, non a caso, le Pro Loco come risorsa del Paese, le persone come ricchezza”.

Si possono raggiungere questi obiettivi, però, “soltanto facendo sistema con le altre realtà, non isolandoci, ma aprendo ad altre collaborazioni. E questo discorso vale anche per le altre associazioni e per le amministrazioni”.



La squadra dei volontari è imbattibile soprattutto quando si tratta di organizzare feste ed eventi.

“In questi casi si muovono – spiega Pezzarini – tutti i 20mila soci-volontari e altre persone che si mettono al lavoro di buon grado. Bisogna pensare che si tratta di persone giovani e volenterose”. E che all’interno del comitato c’è stato un importante ricambio generazionale.



“Nelle nostre associate il 40% dei presidenti ha meno di 50 anni e uno su quattro è donna. Inoltre, il 20% dei consiglieri ha meno di 30 anni. Questo permette di coniugare la saggezza dei soci più anziani alla freschezza dei giovani. Senza il ricambio le associazioni sarebbero destinate a morire”. Senza contare che l’apporto di menti fresche è fondamentale per gestire i sociale e i nuovi media.



“L’obiettivo delle Pro Loco per il prossimo futuro – spiega Pezzarini - è la promozione turistica. Al giorno d’oggi non bastano le pubblicazioni cartacee. Questo tipo di comunicazione è assolutamente superato. Adesso bisogna muoversi sui social e i giovani in questo campo sono imbattibili”.



Un altro punto fondamentale sul quale il presidente non transige è la nuova riforma del Terzo settore. “E’ fondamentale mettere a punto i decreti attuativi per entrare nella normativa”.

Altro nodo da sciogliere per Pezzarini è la burocrazia. “E’ necessaria una semplificazione. E’ diventato difficilissimo organizzare qualsiasi evento. In questo senso è meglio organizzare una festa in meno, ma puntare su una maggiore qualità. Alla fine di ogni evento bisognerebbe immediatamente tirare le somme. Sono riflessioni che bisogna fare subito e puntare alla piena collaborazione tra Pro Loco ed enti. Durante Sapori Pro Loco io giro sempre per gli stand per cogliere i commenti a caldo degli operatori, ma anche dei visitatori. L’obiettivo è puntare sempre sulla qualità”.