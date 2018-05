Le locomotive a vapore anche in Friuli hanno segnato un’epoca e a Udine avevano la loro officina di riferimento per la manutenzione. Il deposito ferroviario nei pressi della stazione ha chiuso definitivamente dieci anni fa, ma già da tempo era inattivo. Nella memoria di questa struttura ha scavato lo storico Alberto Teghil, che da bambino visito l’officina poco prima del suo disarmo e di cui pubblichiamo con piacere un suo articolo.



Assieme alle macchine a vapore che la attorniavano, fa parte di un mondo che era ancora ben vivo prima del terremoto del 6 maggio 1976. Adesso che è chiusa e assediata dalle erbacce riesce difficile passare accanto a essa senza nostalgia e rimpianto. Sí, persino l’officina di un deposito locomotive è capace di drenare dallo scorrere del tempo aneddoti e illuminanti informazioni sull’evoluzione urbanistica, logistica e industriale di una città. Questo è certamente il caso dello stabilimento udinese adiacente al deposito locomotive di via Giulia, chiuso dieci anni fa e nel quale si svolgevano le operazioni di manutenzione e riparazione meccanica di locomotive e carri ferroviari.



Gli inizi

È l’ottobre del 1873 quando s’iniziano i lavori per la costruzione della ferrovia Pontebbana diretti dall’ingegner Oliva e viene edificato il nucleo iniziale del deposito locomotive, su un’area delimitata a sud-est dall’attuale sottopasso (passaggio a livello fino al 1926) di viale Palmanova e da via della Cernaia. Questa struttura si rende necessaria poiché la linea in costruzione si viene ad aggiungere a quella in funzione già da 13 anni proveniente da Venezia e che prosegue per Trieste: la stazione del capoluogo friulano assurge quindi in breve allo status di nodo di traffico internazionale su due direttrici e si arricchisce di altre due (per un totale di cinque uscenti dalla città) entro il 1° aprile 1889, quando risultano attivate le due ferrovie per Cividale dal 1886 e Portogruaro via Palmanova-San Giorgio di Nogaro. Il deposito locomotive del 1889 consiste in un complesso di dieci rimesse a raggiera con pianta a semicerchio, rimessa a quattro binari e officina, come Claudio Canton riporta nell’accuratissimo “La stazione di Udine - 1860-2010”. È dotato di piattaforma per la giratura delle locomotive del diametro di 15 metri e di torre piezometrica a pianta ottagonale allungata, ancora integra e visibile da via della Cernaia: la sua funzione è alimentare gli erogatori d’acqua girevoli a colonna. Intatta così come la stazione, con i binari ancora al riparo dell’elegante tettoia metallica, questa è la struttura che si trovano dinanzi i reparti della XIV Armata austro-tedesca allorché entrano in Udine il 28 ottobre 1917 dopo avere sfondato il fronte a Caporetto. Ampliamenti sono realizzati negli anni immediatamente successivi alla Grande Guerra, in un’epoca che si caratterizza a partire dal 1925 per una rigida vigilanza politica sul personale che vi presta servizio, con l’espulsione o l’emarginazione di ferrovieri ritenuti ‘sovversivi’.



Il secondo deposito

Nel corso del 1935 le sanzioni economiche decise dalla Società delle Nazioni in conseguenza della politica coloniale italiana si ripercuotono sulle importazioni del carbone indispensabile per la trazione a vapore. L’adozione di una condotta autarchica da parte del governo, mirante a sfruttare il più possibile l’energia idroelettrica ottenibile dalla conformazione fisica del Paese, conduce già il 16 settembre al completamento dell’elettrificazione della linea Pontebbana, in tempo per l’inaugurazione stabilita per il 28 ottobre. Il 21 aprile successivo è la volta di quella per Trieste. La linea aerea di cui sono dotate le tratte elettrificate è alimentata con corrente continua a 3.000 volt e vi sono messi in esercizio i nuovi locomotori E 626, ben più prestanti (2.517 cv per 95 km/h di velocità massima) delle macchine a vapore - in prevalenza le 740, la potenza delle quali è di 980 cv per 65 km/h - e in grado di assicurare un servizio piú agevole poiché non necessitano dei tempi di fermata per il rifornimento d’acqua e carbone e la lubrificazione del biellismo.



Il robusto affiancamento della trazione elettrica a quella a vapore è il contesto nel quale si rende necessario costruire un nuovo deposito locomotive con relativi capannoni per tutti i tipi di manutenzioni e riparazioni, che è ricavato nel ventaglio delle tre linee – per Tarvisio, Cividale e Trieste – che si apre a est del cavalcavia di viale Palmanova, da cui è tuttora visibile. Oltre che le rimesse per le locomotive, “Il Popolo del Friuli” di martedí 29 ottobre 1935 racconta che la struttura sorta “a oriente della stazione ferroviaria” comprende “la grandiosa sala-officina (m. 86 x 48) meravigliosamente attrezzata”, quella che tecnicamente è denominata la “squadra rialzo” per la riparazione del materiale rimorchiato (ovvero carri merci e carrozze), mensa, dormitorio, “uffici, scuola per macchinisti, ecc.” e tre torri piezometriche per il rifornimento idrico delle macchine a vapore. Fra i ricoveri per le motrici e le officine è posizionato trasversalmente un ponte trasbordatore che permette un’agevole traslazione dei mezzi da un binario all’altro. Subito dietro i fabbricati è posato un breve arco di binario che chiude un triangolo di rotaie per la giratura delle locomotive a vapore. È contestualmente disarmato il preesistente deposito locomotive a ovest del viale, riconvertendo un’ala del quale saranno in seguito ricavati il Dopolavoro e il cinema ferroviario.



Curioso è scorgere in questo momento storico uno strano parallelismo nell’evoluzione di due importanti strutture cittadine. Da una parte, il passaggio dal vecchio al nuovo deposito locomotive di Udine nel tempo che precede l’inaugurazione del 1935; dall’altra, la chiusura nel 1934 delle Ferriere di Udine, ubicate in prossimità dello scalo Sacca, e il sorgere in quello stesso anno della ditta di Giovanni Zadussi e Serafino Galotto in via Castelfidardo: l’embrione della futura Safau, ovvero la ‘fase due’ della produzione dell’acciaio di Udine. Due scelte di politica industriale ed energetica effettuate a livello nazionale si concretizzano pressoché contemporaneamente e con ripercussioni alquanto profonde entro due soli chilometri di binario.



Rimesse e officine subiscono severi danneggiamenti da parte dei bombardamenti aerei degli Alleati negli ultimi mesi del secondo conflitto mondiale, particolarmente da quelli del 28 e 29 dicembre 1944 e del 20 gennaio 1945.



Oltre che per la riparazione delle distruzioni belliche delle strutture, nella rete ferroviaria che fa capo a Udine il Dopoguerra si caratterizza per la ripresa del programma di conversione alla trazione elettrica sospeso a causa del conflitto: il 2 ottobre 1960 è conclusa l’elettrificazione della linea da Mestre al capoluogo friulano, un giorno prima del compimento del suo centenario, cosí completando la costruzione delle linee aeree sulle principali ferrovie uscenti da Udine e condannando perciò all’eclissi la trazione a vapore. Coincidenza quanto meno bizzarra è tuttavia il fatto che l’elettrificazione ferroviaria sia portata a compimento e celebrata soltanto un anno dopo che è stato terminato lo smantellamento delle tramvie elettriche del capoluogo cittadino in favore del trasporto urbano su gomma.



Il metallo bianco

Una delle lavorazioni effettuate sino a tempi recenti in uno dei capannoni dell’officina del deposito locomotive udinese è la sostituzione delle boccole da riporto usurate delle bronzine assiali del materiale rotabile costituite da metallo bianco: una lega di stagno, rame e antimonio in sbarre a sezione triangolare di 80 centimetri di lunghezza, fusa nei forni elettrici di un apposito reparto denominato appunto ‘officina metallo bianco’. Questi locali sono adesso chiusi e resi inaccessibili. Le chiavi di essi sono custodite a Verona, al cui dipartimento è passata la competenza del complesso udinese.



In un giorno d’aprile del 1976 è l’odore di metallo fuso a guidarmi a uno di quei saloni, richiamandomi alla mente un’esperienza ben nota: “Fondete stagno qui?”, domando troppo sicuro a un addetto, che mi corregge immediatamente precisando che si tratta invece di “metallo bianco” e spiegandomi che con esso si fabbricano (e si riparano) le bronzine antifrizione degli assi del materiale rotabile. Sul fornello di casa rifonderò in seguito a più riprese qualche rimasuglio di metallo bianco regalatomi in quell’occasione, ricavandone minuscole formelle: un mio divertimento di allora.



Una visita come questa non è all’epoca esperienza ingessata da formalità. Quel giorno proseguo infatti indisturbato il mio giro per i capannoni del deposito cercando di raggiungere le locomotive a vapore che spesso avevo scorto di sfuggita dal passaggio a livello della Udine-Cividale in via Buttrio direzione stazione ferroviaria. Un sopravvivente tratto di cancellate d’epoca di ferro a rombi pare allora delimitare dall’esterno un mondo sempre piú lontano e percepito d’istinto come affascinante, che m’incuriosisce e del quale presagisco la prossima definitiva scomparsa dovuta al subentrare del piú asettico e meno accattivante universo delle trazioni elettrica e diesel.



Le signore delle rotaie

Il fascino che promana dalle superstiti macchine a vapore presenti nello stabilimento udinese nell’aprile 1976 è pari almeno alla compassione che suscita la sorte riservata ineluttabilmente a quasi tutte: demolizione. Dal 23 luglio di quel fatidico anno le Ferrovie dello Stato decretano infatti de iure la cessazione della trazione a vapore sul territorio nazionale, ma già il terremoto del 6 maggio, con il susseguente arrivo di locomotori diesel per effettuare agilmente lavori di riparazione sulla Pontebbana, la sancisce de facto in Friuli escludendo le macchine a vapore da tragitti di servizio. Soltanto un mese prima del devastante evento sismico, sul ventaglio di binari adiacente all’officina quelle locomotive a vapore sembrano schierate in un’ultima grottesca parata. Mi danno persino la sensazione d’essere dotate di vita propria, presaghe della fine imminente. Ricordiamole, con qualche dato ‘anagrafico’ essenziale. Noblesse oblige, cominciando dalla ‘Regina’ 685 196, largamente utilizzata sulla linea per Venezia e costruita negli anni 1921-22 dalle officine Breda cosí come quasi tutte le altre, rodiggio 1-3-1 (ovvero un asse folle, tre assi motori accoppiati, un altro asse folle), 1.250 cv, capace di raggiungere i 120 km/h: si è salvata e sopravvive grazie alle cure di un gruppo di appassionati di Rimini, adoperata ancora per qualche treno rievocativo.

Poi la piú dimessa Locotender 896 017, fabbricata anch’essa nel 1921-22, rodiggio 0-4-0, macchina da manovra a vapore surriscaldato da 610 cv e velocità massima di 40 km/h, demolita nel deposito locomotive di Napoli smistamento nel luglio 1978.



Quindi le Locotender 880 001 e 051 (1916-22), rodiggio 1-3-0, anch’esse a vapore surriscaldato, 500 cv per una velocità massima di 75 km/h: ‘vivono’ ancora e sono adoperate per convogli rievocativi anche ai giorni nostri, e la sorella 108, divenuta in un primo tempo monumento in loco, è ora posizionata davanti alla stazione di Villa Santina. Svariate 740 utilizzate prevalentemente sulla Pontebbana – tra le quali la 352, della quale l’amico Roberto Chiandussi mi mostrerà dodici anni dopo la foto dell’impietoso taglio a fette con il cannello ossiacetilenico – e che sporadicamente vedevo transitare per il passaggio a livello di via Cividale quando quel binario della circonvallazione cittadina non era ancora stato abbassato in trincea. Infine, qualche 835 (1906-22) non male in arnese, fra cui la 213, delle quali ignoro però la sorte: si tratta di Locotender da manovra con rodiggio 0-3-0, 380 cv, velocità massima 55 km/h. Su una di esse in funzione quel giorno ho il privilegio di salire in cabina e percorrere qualche metro del binario di raccordo col macchinista. Gioia allo stato puro.



Curiosare e poi armeggiare fra rubinetti, leve e manometri delle cabine di guida degli altri neri giganti d’acciaio accantonati, sognando magari di condurne uno da grande, inoltrarsi per i loro praticabili costituisce per un bambino di 9 anni un atto dovuto, mentre suo padre sta scegliendo le inquadrature migliori per immortalarli. Già privata dei fanali e con davanti le erbacce ormai alte di uno di quei binari, la malconcia 896 017 sopravvivrà qualche anno ancora alla sua stessa demolizione nella foto appesa alla parete del corridoio di casa.



La chiusura

Sia pure con il parco macchine a vapore progressivamente assottigliato, il deposito locomotive di Udine resterà ancora ricorrente meta di visite allietandomi diverse giornate degli Anni ’80.



La Locotender 880 051 è alla testa del treno rievocativo per il centenario (differito) della linea Udine-Cividale, meritoriamente organizzato dalla Sezione appassionati trasporti del Dopolavoro ferroviario udinese per il 19 giugno 1988. Questa rimane l’ultima locomotiva a vapore presente su binari dello stabilimento cittadino fino al 1999, quando il suo focolare è riacceso e le ruote la smuovono dalle erbacce per condurla a Tirano, in provincia di Sondrio, dov’è ora utilizzata per treni speciali.



Il “Messaggero Veneto” di mercoledì 21 maggio 2008 riporta la notizia dell’imminente cessazione dell’attività dello “storico scalo locomotive”, della “officina manutenzione rotabile” di via Giulia a Udine e della “squadra rialzo”, dovuta a un provvedimento delle Ferrovie dello Stato inserito in un piano complessivo di riordino che comporta il potenziamento dello scalo intermodale di Cervignano, dotato di deposito e officine propri, “attraverso il trasferimento del personale dipendente nella sede della Bassa friulana”. Fornendo qualche dato per comparare i volumi di lavoro dello stabilimento udinese negli ultimi tempi, nel medesimo articolo si sottolinea che, nell’ottica di concentrare l’attività sul polo di Cervignano, “il numero degli operai dislocati allo scalo di Udine già da alcuni anni si è ridotto, passando da duecento unità a solo venti. La conseguenza è stata che il lavoro svolto giornalmente sui locomotori ha subìto una flessione: ogni giorno si lavora su 6 locomotori contro i 15 di Cervignano”. Questo nuovo deposito è stato tuttavia realizzato “con il concetto di rimessa, per piccole riparazioni, non con quello di officina”, spiega un meccanico intervistato. Fa riflettere il paragone con gli anni migliori, quando l’organico complessivo di deposito locomotive e squadra rialzo di Udine arrivava a ben 350 dipendenti.



La chiusura ufficiale e definitiva dello stabilimento udinese avviene il 1° dicembre 2008. Niente piú locomotive da tempo su quei binari. Soltanto erbacce. Persino qualche rigoglioso arbusto nel mezzo. È tuttavia di questi giorni la notizia che la società ferroviaria regionale Inrail ha acquisito almeno in parte le rimesse del deposito di Udine, in vista di un riutilizzo di esse per le proprie locomotive. Che possa essere l’inizio d’una nuova storia?