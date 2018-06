LINGUA + torna a Udine. Il progetto realizzato dall'associazione di promozione sociale e culturale KLARIS con il sostegno della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e con la collaborazione e il patrocinio di diverse istituzioni e entità pubbliche e private che si propone di promuovere l’educazione plurilingue, nelle famiglie e nella società, si avvicina alla conclusione e ritorna nel capoluogo friulano, dove è stato avviato ufficialmente lo scorso 13 marzo.



Il programma dell’iniziativa, che nel corso degli ultimi tre mesi ha visto l’organizzazione di laboratori di animazione multiculturale e plurilingue per bambini dal titolo Le lingue sono come le ciliegie…, di incontri formativi/informativi per tutti e in particolare per genitori e insegnanti e di una serie ditrasmissioni radiofoniche tematiche, inserite nel palinsesto di Radio Onde Furlane, prevede ancora due appuntamenti, nelle prossime due settimane.



Venerdì 22 alle 18 la Libreria Tarantola di Udine (Via Vittorio Veneto 14) ospita l’ultimo incontro della serie Con + lingue si cresce meglio. In particolare si parlerà di educazione plurilingue, tra scuola, famiglia e società, con un’attenzione specifica al mondo dei media. Di questi argomenti discuteranno Erika Adami, giornalista professionista, che all’inizio del 2018 ha assunto la direzione del mensile La Patrie dal Friûl, e Matteo Fogale, insegnante al Liceo scientifico “G. Marinelli”, impegnato nel progetto La Lavagne Plurilengâl, rete di istituti scolastici di istruzione superiore e di istituzioni culturali che operano nel campo della promozione del plurilinguismo.



Martedì 26 alle 17 nell’aula D del Polo economico e giuridico dell’Università di Udine (Via Tomadini 30) si terrà la conferenza / tavola rotonda finale di LINGUA +, in cui sono previsti alcuni interventi, a partire da quello di Fabiana Fusco, docente di Linguistica educativa e Teoria e storia della traduzione dell’Università di Udine ed esperta di sociolinguistica e plurilinguismo, e un confronto tra operatori e rappresentanti delle istituzioni e delle altre entità che hanno partecipato a vario titolo nel progetto.



Tra i partner dell’associazione di promozione sociale e culturale KLARIS coinvolti nella realizzazione del progetto LINGUA + figurano l’Università degli studi di Udine, l’ARLeF (Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane), il Comune di Udine, il Comune di Carlino, il Comune di Martignacco, l’associazione Mediatori di Comunità, l’Istituto comprensivo statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano di San Pietro al Natisone, la cooperativa Informazione Friulana, l’associazione 0432, l’associazione Mitteleuropa, il Club Unesco di Udine, il Centro per lo sviluppo transnazionale tra l’Italia e la Russia e le Parrocchie di Santa Margherita del Gruagno e Nogaredo di Prato.



Ulteriori informazioni in merito al progetto nel suo complesso e al programma dei due ultimi eventi del 22 e del 26 giugno sono disponibili in rete all'indirizzo http://klarisweb.wordpress.com.