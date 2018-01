Lotteria Italia: vendite in calo in Fvg

Vendite in calo del 6,3% in Friuli Venezia Giulia per la Lotteria Italia. Sono 127.090 i biglietti venduti contro i 135.590 dell’edizione precedente. A guidare la classifica regionale è ancora una volta Udine, con 59mila tagliandi (-9,1%), seguita da Trieste con 30.570 (-4,6%) e Pordenone con 24.820 (+0,2%). A chiudere la classifica regionale è Gorizia con 12.700 biglietti (-8,2%).

A Codroipo è stato venduto l'unico biglietto vincente della Lotteria Italia 2017.