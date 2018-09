Una miss della Campania, Benedetta Santoro, si è ritirata dal concorso per motivi personali e al suo posto è entrata Valeria Capelli del Friuli Venezia Giulia che prende il numero 26 - lo stesso della compagna che ha deciso di non continuare - con il titolo Miss Equilibra Friuli Venezia Giulia.

Valeria Capelli, 19 anni, di Aviano (PN), che occupava il 34° posto della graduatoria della Commissione tecnica delle Prefinali.

E’ iscritta al corso di laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche a Trieste. Il cinema, la moda e il giornalismo sono le sue passioni.

Valeria Capelli si è aggiudicata l’ammissione alle prefinali nazionali di “Miss Italia” vincendo il titolo di “Miss Cinema Friuli Venezia Giulia” assegnato al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro durante la finale regionale di “Miss Friuli Venezia Giulia”.