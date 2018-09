Maratonina Città di Udine e Cafc Spa insieme per promuovere il messaggio cardine del consumo dell'acqua di acquedotto sana, controllata, buona, conveniente e di qualità che sarà la protagonista sabato 22 settembre alla 19esima edizione della Staffetta Scuola, che coinvolgerà 600 studenti, e alla Mini Run. “Inizia un percorso appositamente orientato agli studenti affinché si trasmetta alle giovani generazioni la sensibilità verso l'acqua del nostro acquedotto”, dichiara il presidente Cafc, Salvatore Benigno.

Mille le borracce con logo Cafc che saranno distribuite agli studenti-corridori che riceveranno anche uno speciale welcome kit con materiale informativo sul ciclo dell'acqua, sul suo consumo responsabile e consapevole, oltre che sul rispetto dell’ambiente. Sabato 22 settembre si testimonierà nel percorso di mille metri della Staffetta Scuole che la migliore idratazione è quella idrica tramite l'approvvigionamento direttamente alla fonte. In conferenza stampa il Presidente Benigno ha mostrato la borraccia ideata appositamente per l'occasione.

“Siamo orgogliosi di essere riusciti a tracciare assieme all'Asd Maratonina Udinese questa nuova Grande Via per divulgare ciò che sta a cuore a Cafc – sottolinea Benigno -, ovvero promuovere il concetto della sicurezza dell'acqua del nostro acquedotto, prodotta in Friuli, sottoposta a severi controlli di qualità grazie anche all'avvio del Water Safety Plan, Piano di Sicurezza dell'acqua”.

L'impegno è anche quello di avviare una campagna plastic free. In corsa, dunque, Maratonina e Cafc uniti, per ribadire la purezza e salubrità del bene primario: un appello che sarà declinato anche nel corso degli eventi di sensibilizzazione per le scuole del Friuli che saranno organizzati durante l'anno scolastico.

In autunno sarà organizzato un convegno con l'Asd Maratonina Udinese nella sede Cafc di Udine, in viale Palmanova, sull'importanza dell'idratazione idrica per la popolazione in generale, in linea con le raccomandazioni della Dieta Mediterranea e della Piramide Nutrigenomica che mette alla base proprio l'idratazione e l'attività fisica, con un focus dedicato al mondo dello sport, corridori piccoli e grandi: l'acqua è un alimento vitale, ne parleranno biologi nutrizionisti, medici, fisioterapisti e vari testimonial, fra cui anche atleti.