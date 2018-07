Il tema dell’opera oggetto del Bando di concorso era “Il Friuli Venezia Giulia inizia un nuovo viaggio” e doveva tenere conto dell’ambientazione del polo intermodale di Trieste Airport. Della giuria, presieduta da Antonio Marano, Presidente di Aeroporto FVG SpA, facevano parte: Maria Concetta di Micco, della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, Barbara Franchin, fondatrice di ITS International Talent Support, Carlo Bach, direttore creativo della Illy caffè e Giovanni Rodà, responsabile Lavori Pubblici del Comune di Ronchi dei Legionari, in qualità di membro tecnico esterno. Il vincitore del concorso è risultato Massimo Poldelmengo con il punteggio di 90,57\100.

L’opera d’arte, pensata e progettata per il concorso, è composta da due elementi principali.

Il primo consiste in una struttura verticale che si caratterizza per la sua lucentezza e trasparenza e si innalza rispetto al terreno quasi fosse sospeso per assenza di gravità, dialogando con la passerella sospesa di cui riprende sia l’andamento verticale di alcuni elementi, sia il colore.

Il secondo consta di due ali laterali che presentano delle fenditure oblique che fanno da contrappunto alla verticalità dell’elemento centrale e dialogano visivamente con gli elementi portanti della passerella. In pianta l’opera ricorda la forma di un’elica in sintonia con la sua collocazione nel contesto aeroportuale.

L’opera, vincitrice, sarà collocata in un’area a verde del polo intermodale prospiciente l’ingresso viario dell’infrastruttura. Il valore del contratto è di complessivi 36.191,21 euro. La commissione ha inoltre apprezzato il lavoro del giovanissimo artista Gabriele Vazzoler, per aver proposto un’opera dalle linee semplici che ben hanno rappresentato l’idea del tema proposto.