Due giorni di basket al PalaLongobardi di Cividale e una serata in diretta sulle frequenze di Radio Onde Furlane. Il 28 e il 29 settembre l'impianto della città ducale ospita il Memorial Piera Pajetta, quadrangolare di pallacanestro al quale partecipano Gsa Udine, Oriora Pistoia, Segafredo Bologna e OpenjobMetis Varese. Il torneo è strutturato in due gironi con gara singola, nella prima giornata, e in due finali, rispettivamente per il primo e per il terzo posto, le cui partecipanti saranno individuate alla luce dei risultati dei due incontri di apertura.

Il primo dei due giorni della manifestazione sarà seguito da Radio Onde Furlane, che organizzerà la propria postazione mobile all'interno del PalaLongobardi, dove alle 19 è previsto l'inizio del primo incontro tra Pistoia e Varese, seguito da Udine-Bologna. L'inizio dell'incontro tra GSA e Segafredo è previsto alle 21.15. Alla stessa ora comincerà la trasmissione in diretta suelle frequenze della “radio libare dai furlans”: sui 90 Mhz per la maggior parte del Friuli, sui 90.2 Mhz per la Carnia e sul web, in streaming all'indirizzo www.ondefurlane.eu e con tutti i dispositivi mobili anche grazie all'apposita App, che può essere scaricata gratuitamente in rete.

Gsa Udine – Segafredo Bologna, prima partita ufficiale della stagione della formazione friulana, sarà commentata da Enrico Turloni e Franco Canciani.

La trasmissione fa parte del progetto Radio Ative, realizzato da Onde Furlane con il sostegno dell'ARLeF (Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane). Ulteriori informazioni e aggiornamenti sono disponibili in rete: www.ondefurlane.eu e www.facebook.com/radioondefurlane.