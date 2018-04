Una partenza positiva quella del mercato immobiliare in Friuli Venezia Giulia, dove il 2018 è cominciato con un primo trimestre di valori in aumento sia sul fronte locazioni sia sul fronte vendite. Questo il principale dato emerso dall’Osservatorio sul mercato residenziale friulano di Immobiliare.it (https://www.immobiliare.it). Secondo l’analisi del portale, i prezzi richiesti per le abitazioni in vendita sono aumentati dell’1% su base trimestrale, mentre i canoni sono cresciuti dell’1,5%.



A marzo 2018 il prezzo medio richiesto per la vendita di immobili residenziali in Friuli Venezia Giulia è stato pari a 1.470 euro al metro quadro, il 22% in meno rispetto alla media nazionale. Più bassi rispetto alla media italiana anche i canoni di locazione richiesti: affittare casa in Fvg costa in media il 14% in meno.



Spostando il focus dell’analisi su quanto avviene nelle quattro città capoluogo, è Trieste quella più cara. I prezzi delle case in vendita sono tornati a salire, con un’oscillazione dello 0,8% nei primi tre mesi del 2018: oggi comprare casa nel capoluogo di regione costa mediamente 1.462 euro al metro quadro. Migliori le prestazioni nel campo delle locazioni, dove l’oscillazione è stata pari al +1,4%.

Con una variazione trimestrale del -0,9% la seconda città più cara, quella di Udine, allunga le distanze da Trieste con una richiesta media per l’acquisto scesa a 1.385 euro/mq. Al terzo posto per valori immobiliari si trova Pordenone, dove i primi tre mesi del 2018 hanno portato un ulteriore calo, seppur contenuto, dei prezzi richiesti per le compravendite: a fronte di una diminuzione dello 0,5%, la media in città è pari a 1.224 euro/mq.



In ripresa dell’1,1% su base trimestrale i valori di Gorizia: qui il prezzo medio registrato a marzo è stato pari a 961 euro/mq.

Diverso quanto accade nel mercato delle locazioni, settore che ha visto salire i canoni in tutti i capoluoghi di provincia della regione. L’aumento più evidente è quello registrato a Pordenone, dove i prezzi per affittare casa sono saliti del 2% su base trimestrale. Trieste ha visto crescere i canoni dell’1,4%, confermandosi città più cara anche in questo segmento di mercato. A Udine e Gorizia le oscillazioni positive sono quasi equivalenti, pari rispettivamente al +0,8% e +0,7%.