Mirko Pividore, il neo Mister Italia eletto alcuni giorni in occasione della Finale nazionale tenutasi all’Arena del Perla Casino & Hotels, è stato ricevuto questa mattina da Gianluca Maiarelli, Sindaco di Tavagnacco, località in cui Pividore vive e lavora.

Mirko, 20enne, alto 183, capelli neri e occhi marroni attualmente lavora nel punto vendita Arteni della medesima località. Due la passioni del nuovo Mister Italia, lo sport e lo spettacolo. Per quanto riguarda lo sport è appassionato di calcio; fino a qualche mese fa giocava con la Reanese, squadra con la quale conta di riprendere a giocare nella prossima stagione. E’ tifoso del Milan e lo sportivo che preferisce è Ronaldo. Per quanto riguarda lo spettacolo, alla moda abbina la passione per la musica (produce brani musicali che pubblica su You Tube) e l’amore per il cinema.

Il Sindaco di Tavagnacco si è complimentato con Mirko per essere riuscito a vincere il titolo nazionale di Mister Italia in tre soli steps: vincendo a Cividale la prima selezione locale alla quale ha partecipato, vincendo la finale regionale del Friuli Venezia Giulia a Tricesimo e poi vincendo la finale nazionale al Perla di Nuova Gorizia.

Nei prossimi mesi Mirko Pividore volerà a Jaipur in India per partecipare alla Finale Mondiale di Mister Universal Ambassador uno dei concorsi mondiali ai quali il Concorso Mister Italia è collegato. Oltre a complimentarsi il Sindaco ha regalato a Mirko delle pubblicazioni relative al territorio e ha detto: "Mi auguro che il successo ottenuto a Mister Italia possa essere tale anche in occasione della partecipazione ai contest internazionali e nei progetti di lavoro e di vita".