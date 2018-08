L’intensa stagione dell’ormai storico concorso Miss Alpe Adria International è partita quest’anno da Zagabria per spostarsi in Ungheria, Slovacchia, Germania, Slovenia e Italia. Una delle tappe più attese del Nordest è certamente quella di SABATO prossimo 18 AGOSTO all’HOTEL FALCONE di Lignano Sabbiadoro, per l’unica data in programma nella località balneare. Sono attese candidate dalle varie province di Veneto e Friuli Venezia Giulia, per una selezione interregionale all’insegna dell’eleganza.

A bordo piscina, dalle ore 21 le candidate sfileranno in abiti da sera, in tenuta casual e infine in costume da bagno, inseguendo il sogno di ereditare la corona di ambasciatrice della bellezza mitteleuropea, titolo che oggi è detenuto dalla tedesca Tatjana Genrich. Per le più votate dalla giuria, ci saranno naturalmente gli immancabili premi e le ambìte fasce, con numerosi omaggi per tutte le iscritte, e, in particolare per le vincitrici, prodotti di bellezza e accessori. Le prime classificate saranno ammesse di diritto alle finali regionali della XXXI edizione del concorso.

L’iscrizione al beauty contest è libera e gratuita (info 377.1744521).