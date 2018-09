Lunedì 17 settembre alle 21.10, La 7, in diretta dagli studi di Infront a Milano, trasmetterà la finale della settantanovesima edizione di “Miss Italia” condotta da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta. Tra le 33 finaliste c'è anche Valeria Capelli, 19enne di Aviano che concorrerà con il numero 26.

Anche quest’anno, molto importante sarà per le candidate al titolo, il sostegno da casa che, avverrà attraverso il televoto: per sostenere e votare Valeria, lo si potrà fare tramite il telefono fisso all’894100 codice 26 oppure con sms al 4770471 codice 26. In attesa della finale di lunedì, domenica 16 settembre, alle 20.30, “La7” trasmetterà “La Semifinale di Miss Italia 2018” da Jesolo dove sono state scelte le 33 Miss per la finale.

Sarà una giuria d’eccezione quella presente anche quest’anno a Miss Italia 2018, con protagonisti personaggi del mondo dello spettacolo, della musica, dell’ alta cucina, del giornalismo e dello sport. Presidenti saranno Massimo Lopez e Tullio Solenghi, che con la loro inconfondibile verve e ironia accompagneranno le aspiranti Miss durante tutta la serata. I due saranno affiancati dallo chef e conduttore tv Alessandro Borghese, dal giornalista Andrea Scanzi, dal cantautore Pupo, da un grande campione dello sport italiano, l’ex nuotatore Filippo Magnini e dall’attrice Maria Grazia Cucinotta (classificata terza a Miss Italia 1987). Un’apposita giuria, poi, con iPantellas, eleggerà Miss Social.

VALERIA CAPELLI – numero 26 - Valeria Capelli (Miss Equilibra Friuli Venezia Giulia), 19 anni di Aviano, è alta 1.75, ha gli occhi verdi e i capelli castani.

Diplomata al liceo scientifico, è iscritta al secondo anno del corso di laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche a Trieste. Il cinema, la moda e il giornalismo sono le sue passioni. Ha vissuto in Spagna per un periodo di studio e ha praticato pallavolo nella squadra di Soto del Real. Appassionata di motori segue la F1 e il moto GP.