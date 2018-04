Si rinnova, anche quest’anno a Tavagnacco (Ud), l’appuntamento con una selezione di “Miss Italia”.

L’elezione di “Miss Tavagnacco, è in programma, infatti, venerdì 27 aprile, alle ore 21.00, in occasione della serata inaugurale della “Festa degli Asparagi” al “Parco Campo Sportivo”.

La selezione, che si inserisce nel ricco calendario di eventi della ottantaduesima edizione della “Festa degli Asparagi” organizzata dalla Pro Loco di Tavagnacco, sarà presentata da Michele Cupitò, coordinata da Paola Rizzotti e vedrà le concorrenti, protagoniste di una sfilata con abito proprio e con body ufficiale.



Nel corso dello spettacolo si esibirà la cantante Sara Ciutto.

“Miss Tavagnacco 2018”, parteciperà, poi, di diritto alla finale di “Miss Friuli Venezia Giulia” in programma al Centro Congressi Kursaal di Lignano Riviera, mercoledì 22 agosto.

A “Miss Italia” possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 ed i 30 anni; per iscriversi alla selezione di venerdì a Tavagnacco, è possibile contattare direttamente Paola Rizzotti titolare dell’agenzia “modashow.it” responsabile regionale del concorso, telefonando o inviando un messaggio al numero 393.3352362 (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook e Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.