Il presidente dell’Ente Friuli nel Mondo Adriano Luci effettuerà una missione in Australia da oggi al 29 ottobre per fare visita ai Fogolârs Furlans di Perth, Canberra e Adelaide. Tre sodalizi storici di una grande rete che conta più di 2.000 soci. Durante la permanenza del presidente si terranno le celebrazioni per il 60° anniversario del Fogolâr Furlan di Adelaide che ha programmato iniziative culturali focalizzate sull’emigrazione friulana nel Sud Australia spalmate su più giornate e finanziate dalla Regione - Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all’estero.

In tutte le sedi visitate sarà presentato il libro “Le nostre radici a tavola. La cultura del cibo legame con la terra d’origine. I prodotti e la cucina friulana, giuliana e slovena”, edito, su incarico della Regione, anche nella versione in lingua inglese dal titolo “Our roots at table. Food culture a bond with the land of origin. Friulian, Julian and Slovenian products and cuisine”. Il volume sarà anche fatto conoscere ad alcuni rinomati ristoratori di origine friulana.

Oggi la delegazione si trova a Perth dove incontrerà il Console David Balloni e si recherà in visita nella sede della Camera di Commercio Italiana di Perth con il presidente Paolo Amaranti. Seguiranno momenti d’incontro all’Italian Club di Perth, alla sede della Società Dante Alighieri e alla Sezione Alpini. Venerdì 26 ottobre sarà la volta di Canberra dove in mattinata è prevista una visita all’Ambasciata d’Italia e alla Parliament House. In serata l’incontro con i membri del locale Fogolâr Furlan.

Sabato 27, dopo la visita al War Memorial, è in programma il trasferimento ad Adelaide per la partecipazione alla attività legate al 60° anniversario del sodalizio. Domenica 28 la missione si concluderà con l’incontro con i delegati degli otto Fogolârs Furlans dell’Australia.