Sono Gigi Nardini per l’economia, Massimo Giacomini per lo sport e Giorgio Arpino per il volontariato i 'Nonni più' 2018 votati dai lettori del Messaggero Veneto. Il “Nonno speciale” è invece il giornalista Bruno Pizzul. Lo comunica la 50&Più di Udine, l’associazione dei pensionati del commercio inserita in un sistema associativo e di servizi nato e cresciuto all’interno di Confcommercio-Imprese per l’Italia. L’iniziativa è parte dell’ottava edizione della Festa di nonni e nonne, in programma martedì 2 ottobre, che ha anche la collaborazione di Rete Città Sane del Comune di Udine, 50& Più Roma, Fondazione Friuli, Audika, Auto Ferri, Hotel Astoria e Farmacie Apoteca.

Dopo una bella sfida a suon di voti, Nardini, il “re” del miele friulano, noto anche come sosia di Luciano Pavarotti, ha distanziato l’imprenditore Gianni Arteni. Nello sport Giacomini, ex giocatore e allenatore dell’Udinese, ha poi superato il saltatore in alto Enzo Del Forno, oggi presidente degli Atleti Azzurri, mentre nel volontariato Arpino, il presidente della Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori, ha tenuto dietro, tra gli altri, Silvia Michelotto, Pietro Marzona, Lorenzo Savonitto, Ernesto Ivo Lucchini e Giuseppe Losasso.

Pizzul è infine il nome individuato dalla 50&Più come premio speciale. I quattro protagonisti del concorso, alla presenza del direttore del Messaggero Veneto Omar Monestier, saranno premiati martedì alle 11 nel Salone del Parlamento del Castello di Udine. Proprio Pizzul, ex alpino, riceverà il riconoscimento dal tenente colonnello Simone Forza, capo di Stato maggiore della Brigata Alpina Julia.

Nel pomeriggio alle 17, il teatro Palamostre ospiterà lo spettacolo “Gran Varietà” che completerà la giornata, tra spettacoli di cabaret, di magia, di ballo e canto. Il rinfresco finale sarà offerto dalla 50&Più.

"Ancora una volta siamo riusciti a costruire le premesse per una giornata di divertimento e benessere per una figura sempre più preziosa nel contesto familiare", sottolineano il presidente e il vicepresidente di 50&Più Aldo Sbaiz e Guido De Michielis.