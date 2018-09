Sabato 22 settembre saranno presentati i progetti elaborati dagli studenti e architetti partecipanti all’International Architectural Summer School dell'Università degli Studi di Udine che vede coinvolte diverse realtà vitivinicole della regione Friuli Venezia Giulia. Tra questi, il progetto realizzato per l’Associazione COLLEttivo Spessa, per la valorizzazione architettonica e paesaggistica della località di Spessa, frazione di Cividale capoluogo enoico dei Colli Orientali.



Il COLLEttivo Spessa è nato nel 2018 per creare una comunità di persone che operano nel comune interesse: valorizzare il proprio territorio. In particolare con la creazione dell’Associazione sono state coinvolte le nuove generazioni affinché vengano trasmessi e preservati i valori, le tradizioni e l’identità di un territorio dove la viticoltura ne rappresenta il cuore pulsante. L’abitato di Spessa di Cividale si sviluppa infatti su un territorio in parte in piano ma per lo più in collina dove i filari delle viti ne disegnano le geometrie.



L'obiettivo principale del COLLEttivo è quello di riorganizzare l'intera località di Spessa, creando spazi fruibili, mettendo in luce le qualità del luogo, rispettandone l’identità. Un luogo dove il paesaggio è dominato dai vigneti e gli abitanti vivono di lavori legati alla terra e alle tradizioni. Del COLLEttivo fanno parte diverse realtà



produttrici di vini, aziende agricole, agriturismi e alcuni residenti. Un piccolo territorio che fa squadra.



Il tema di maggior interesse per gli studenti provenienti da Argentina, Messico e Armenia che partecipano alla Summer School Bacco’s. Designing the Wine Process è la riqualificazione del territorio in modo tale da mettere in risalto il patrimonio enogastronomico di queste terre, creando itinerari, attività e spazi utili all'accoglienza di chi desidera visitare questi luoghi. Oltre agli interventi riguardanti la creazione di segnaletiche utili ai visitatori, piste ciclabili e aree relax, questa iniziativa dell’Università friulana crea i presupposti per trasformarsi in un investimento sul futuro, sulla possibilità che giovani architetti di tutto il mondo possano prendere il Friuli come riferimento europeo per le sue eccellenze gastronomiche, vinicole e paesaggistiche.