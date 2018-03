L’inquinamento atmosferico è un tema molto discusso e in molti ci preoccupiamo della qualità dell’aria che respiriamo, soprattutto in città. Tuttavia, solo pochi sono consapevoli che l’aria negli ambienti chiusi può contenere più sostanze inquinanti di quella che respiriamo all'aperto. L’inquinamento indoor può, infatti, impattare in modo negativo sul nostro comfort, la produttività e, soprattutto, la nostra salute. Per fortuna i Laboratori Fabrici, azienda ‘made in Friuli’, hanno ideato Clairy, un purificatore d’aria che sfrutta le piante come filtri naturali.

Clairy è un vaso che, filtrando l’aria attraverso le radici delle piante, riduce gli inquinanti dell’aria indoor quali benzene, ammoniaca e formaldeide. Clairy viene fornito con un’app dedicata per smartphone e, collegandosi al wi-fi, offre analisi in tempo reale dell’inquinamento, della temperatura e dell’umidità in ambienti chiusi e in base ai dati raccolti offre agli utenti consigli pratici sulla salute. Grazie a questa idea, la startup friulana Laboratori Fabrici è stata incubata in Silicon Valley nel 2015 ed è riuscita a raccogliere oltre 500.000 euro in pre-ordini attraverso piattaforme di crowdfunding.

Quando Ups ha incrociato la strada dei tre soci pordenonesi della startup, Alessio D’Andrea, Vincenzo Vitiello e Paolo Ganis, stavano affrontando la sfida di creare una supply chain da zero che fosse in grado sia di reperire i materiali e le componenti, sia di spedire il prodotto finito a destinazioni in tutto il mondo in totale affidabilità. Con 2.500 ordini da evadere, il tempo era un fattore critico. Avevano consultato diverse società di logistica e spedizioni, ma nessuna, tranne Ups, forniva qualcosa in più di un normale preventivo. Ups, invece, ha agito da consulente presentando una proposta su misura basata su un’analisi dettagliata delle loro esigenze.

“Per costruire la migliore soluzione per Laboratori Fabrici abbiamo organizzato una sessione di white board in cui un team dedicato di esperti di supply chain si è seduto a un tavolo con i tre soci della startup, li ha ascoltati e ha letteralmente disegnato la loro supply chain su una lavagna discutendo ogni processo passo dopo passo”, ha spiegato Karl Haberkorn, Managing Director, Ups Italia.

La soluzione offerta da Ups consiste in quattro elementi chiave. Primo: una soluzione affidabile per la logistica inbound. Anche se la maggior parte delle componenti di Clairy sono prodotte localmente in Italia, alcune parti elettroniche sono Made in China. Attraverso la divisione Supply Chain Solutions, Ups ha aiutato Laboratori Fabrici a trasportare i materiali provenienti dall'Estremo Oriente in modo da poter iniziare la produzione. Clairy è costituito da un vaso in ceramica. Per preservare l’integrità di un prodotto così delicato, Ups ha offerto una soluzione di packaging studiata ad hoc che garantisse di consegnare il prodotto sempre integro. A ulteriore garanzia è stato inoltre offerto il servizio assicurativo di Ups Capital Insurance, che offre una maggiore copertura finanziaria in caso di perdita o danneggiamento.

Terzo: gestione automatizzata degli ordini. Ups ha lavorato con Laboratori Fabrici per integrare le Api di Ups (servizi web) nel loro sistema informatico e sito di e-commerce. Ora, per ogni ordine vengono generati automaticamente una fattura di consegna e fatture paperless, mentre il sistema di tracking di Ups consente ai clienti di seguire il percorso del loro pacco direttamente sul sito di Laboratori Fabrici. Quarto: consegne veloci in tutto il mondo. Tutti i pacchi sono ritirati presso il sito produttivo a Pordenone da un furgone che li porta all'Aeroporto di Venezia. Qui vengono imbarcati su un volo per l’hub aereo di Ups a Colonia, in Germania, dove vengono smistati e imbarcati su altri aerei con destinazione Europa o Stati Uniti e Asia, in modo tale da poterli consegnare il giorno successivo.

Clairy è oggi utilizzato in abitazioni ed uffici in tutto il mondo e Ups continua ad essere presente man mano che l’azienda cresce e cambia per supportarne i bisogni in evoluzione. Grazie a Ups, Laboratori Fabrici può continuare a concentrarsi sulla sua mission di ridurre l’inquinamento in ambienti chiusi offrendo ai propri clienti aria pulita.

“Quando lanci una start-up e hai un prodotto innovativo particolarmente apprezzato all'estero, la tua preoccupazione maggiore è come spedirlo in modo sicuro nel mondo”, ha dichiarato Alessio D'Andrea, responsabile operations di Laboratori Fabrici. “Ups ci ha aiutato a costruire la nostra supply chain nel dettaglio fornendoci una consulenza logistica completa che ci ha permesso di spiccare il volo”.