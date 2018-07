Nel contesto del Dies Academicus dell’ateneo friulano è stato assegnato il Premio Fondazione Friuli, destinato a un profilo di studente particolarmente rilevante. Consegnato dal presidente Giuseppe Morandini, il premio è andato a Valeria Spadotto, laureata magistrale in Ingegneria gestionale con il massimo dei voti e lode, con brillante curriculum scolastico interamente svolto in una sola annualità. Valeria, 24 anni originaria di Motta di Livenza, subito dopo la laurea è stata assunta dalla illycaffè di Trieste.



Cosa l’ha portata a scegliere ingegneria gestionale?

“Dopo una maturità linguistica, la scelta di cambiare completamente percorso è stata un salto nel buio frutto della curiosità e della voglia di mettersi in gioco, a cui ha contribuito sicuramente anche un pizzico di sana ingenuità. Questo percorso di studi mi ha da subito attirato per la sua grande versatilità e possibilità di applicazione a un’ampia gamma di settori e posizioni lavorative differenti, rappresentando, almeno per quanto ho potuto sperimentare durante i miei studi, il perfetto mix tra conoscenza tecnica ed economica. Dopo 5 anni posso dire di aver confermato a pieno questa prima impressione e di ritenermi soddisfatta della scelta fatta”.



Laurea magistrale in metà tempo, come è possibile?

“La ricetta vincente secondo me ha due ingredienti: organizzazione e perseveranza. Ancora prima di laurearmi alla triennale, mentre preparavo gli ultimi esami e scrivevo la tesi, ho cominciato ad approcciarmi ai corsi della magistrale, per tenere il passo più agevolmente al momento dell’iscrizione”.



Si sente una secchiona?

“Riconosco di aver sempre messo impegno nello studio e di essere una perfezionista, ma non mi sono mai sentita una secchiona. Mi rendo conto però che le evidenze, in particolare questo premio, l’ultimo e più importante di una serie di gratificanti riconoscimenti, non sono proprio a favore della mia tesi. Dunque ormai mi sono ‘rassegnata’ a essere la secchiona di amici e famiglia”.



Come è stata la sua vita da studente all’ateneo friulano?

“L’Università di Udine mi ha accolto in un ambiente a misura di studente, dove è stato facile sentirmi presto ‘a casa’. Avendo studiato al polo scientifico dei Rizzi ho avuto modo, oltre a frequentare le lezioni e studiare con i colleghi, di conoscere e scambiare interessanti opinioni con tanti altri giovani studenti”.



Come ha trovato la città al di fuori dell’università?

“La scelta di Udine come città per i miei studi universitari, provenendo da un paese di campagna, mi ha permesso di vivere tutte le comodità e i vantaggi di una città: dal poter andare a fare shopping o una passeggiata in centro il pomeriggio, all’andare al cinema o a teatro oppure godermi un aperitivo la sera, senza però dover subire il caos e la confusione di una metropoli. Di Udine ho amato la pulizia e la cura del centro storico, la possibilità di muovermi ovunque in bicicletta o a piedi e la natura che circonda la città”.



Ora ha cambiato nuovamente, come si trova?

“Verso la fine del mio percorso universitario ho svolto un tirocinio in illycaffè, dove ho sviluppato la tesi di laurea. Dopo questa esperienza ho deciso di rimanere in questa azienda, che mi ha da subito accolta a braccia aperte. Ho avuto la fortuna di essere inserita in un team giovane ed energico e nel giro di pochi mesi ho già acquisito un bel bagaglio di nuove conoscenze e competenze. Anche la vita a Trieste mi ha colpito e, per quanto sia una città molto diversa da Udine, offre anch’essa tante possibilità e diversi motivi per innamorarsene”.



Cosa è l’economia predittiva?

“La mia tesi riguarda il processo di marketing predittivo, ovvero l’applicazione di tecniche e modelli statistici alle classiche attività di marketing, per colpire il cliente nel momento esatto in cui il messaggio giusto può generare il massimo valore. In particolare, in un mondo sempre più tecnologico anche il marketing deve cavalcare l’onda della trasformazione digitale, sfruttando la gran quantità di dati raccolti per riuscire a prevedere in modo intelligente i comportamenti futuri dei consumatori, permettendo così di anticiparne i desideri prima ancora che si manifestino”.



Cosa vuole fare da grande?

“Sicuramente continuare a essere curiosa e avere la possibilità di imparare cose nuove. Anche nel lavoro il mio obiettivo è raggiungere una posizione che mi permetta di conoscere e rapportarmi con funzioni e ruoli diversi, di portare un contributo importante, svolgendo attività sempre in continua evoluzione. Mi piace l’idea di rimanere in Veneto o in Friuli-Venezia Giulia ma non escludo la possibilità di fare un’esperienza di lavoro all’estero. In ogni caso a lungo termine penso proprio che tornerei in Italia, in quanto secondo me non esiste Paese più bello”.



Cosa ha pensato quando le hanno annunciato il premio della Fondazione Friuli?

“Quando me lo hanno comunicato sono rimasta sicuramente incredula, per qualche giorno ho avuto il dubbio che mi richiamassero da un momento all’altro per dirmi che c’era stato qualche sorta di errore! Ovviamente sono molto orgogliosa e felice di aver ricevuto l’onore di questo riconoscimento ed è stata una grande emozione poter condividere questa gioia con i miei cari durante la giornata del Dies Academicus”.