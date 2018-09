La Pro Loco di Fogliano Redipuglia si è già attivata per dare un seguito ai primi percorsi transfrontalieri dei Sentieri della Fede, inseriti nel progetto internazionale ‘Romea Strata’: si riparte sabato 29 settembre con partenza da Fogliano alle ore 7 dal Parcheggio di Via Cosolo.

Dopo un accurato lavoro di verifica sulla percorribilità, posizionamento e stato della segnaletica nonché del percorso, la dinamica organizzativa ha visto presenti i partner più interessati sia pubblici che privati come responsabili del territorio e naturalmente i sodalizi che in qualche modo sono anche direttamente fruitori del progetto come le Comunità parrocchiali, le Associazioni sportive, i Gruppi di preghiera e le Associazioni di promozione sportiva, nonché organizzazioni già da anni impegnate nei Cammini come il Circolo Fain di Romans d’Isonzo e i Campanari del Goriziano.

Il cammino come consuetudine partirà dalla Slovenia, non troppo lontano dal Confine con l’Italia, dal Santuario di Miren – Kostanjevica e dopo una visita allo stesso si snoderà per circa 6/8 chilometri di meravigliosi sentieri, anche parte su strada, ma comunque di minimo impegno fisico tra la vegetazione del Carso, arrivando all’abitato di san Martino per un primo punto sosta. Lungo questo percorso sarà offerta la possibilità di sostare e visitare Chiese, presenze sacre ed altri siti storici nei Comuni di Savogna e Sagrado. Con l’arrivo alla Chiesetta cinquecentesca di Fogliano e con relativa visita guidata curata dai Campanari del Goriziano si chiude in pratica il viaggio carsico, che ha un suo naturale proseguimento, anch’esso già predisposto, verso la Piana dell’Isonzo con sosta alla Chiesa dei Santi Pietro e Paolo a San Pier d’Isonzo sulla direttrice per Aquileia per chi vorrà continuare in autonomia.

Sono questi gli eventi, che in perfetta sinergia con le linee del piano turistico regionale di Promoturismo FVG e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, aggiunti ad una professionale strutturazione gestionale di tutto il territorio, andranno a promuovere non solo nuove possibilità di sana e sportiva vita all’aria aperta ma anche portatori di significato spirituale: riscoprire fede, religiosità e cultura delle antiche rotte di pellegrinaggio che passavano attraverso quei luoghi.

L’obiettivo primario è far conoscere le vie della fede, nutrimento per lo spirito e luogo di incontri tra uomo e creato dove il cammino genera contaminazione fruttuosa tra persone e culture diverse. Per info e prenotazioni occorre telefonare allo IAT Redipuglia allo 0481 489139 o inviando una mail a info@prolocofoglianoredipuglia.it. La Pro Loco di Fogliano è reperibile anche su Facebook alla Pro Loco Fogliano.