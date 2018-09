Sono attualmente tre i corsi gratuiti organizzati dallo Ial Fvg a Pordenone e finanziati dal programma Pipol, il piano regionale per favorire l’occupazione e che si rivoge ai disoccupati residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia. Nella sede di via Grigoletti, gli interessati possono, dunque, scegliere tra varie proposte, che scommettono su turismo, marketing e programmazione. Si parte dal corso di 500 ore (di cui 200 in stage) dedicato alle tecniche turistiche, che punta a fornire le competenze necessarie a relazionarsi con la clientela e a promuovere pacchetti e prodotti settoriali; per chi, invece, si sente più portato per l’ambito comunicativo-promozionale, c’è il corso incentrato sul web marketing: 270 ore per essere in grado di utilizzare al meglio i social media e i social costumer, orientandoli ai fabbisogni del mercato. Infine, via libera alla programmazione dinamica con html e php e al corso di 250 ore per imparare a progettare strutture dati e di sistema, con linguaggi di modellazione. Info:www.ialweb.it; 0434 505411.