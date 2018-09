Con il bando 2018 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale è possibile fare il volontario sul proprio territorio grazie al partenariato di Arci Servizio Civile Friuli Venezia Giulia con tre amministrazioni comunali. Nel Comune di Pinzano al Tagliamento, pedemontana pordenonese, il progetto ha come obiettivo la riattivazione del centro di aggregazione giovanile, la creazione di occasioni di scambio tra i giovani e la popolazione anziana e l’attivazione di un Consiglio Comunale dei ragazzi. I volontari, inoltre, avranno il compito di aumentare la fruizione dei servizi della biblioteca comunale, attivare un Infopoint per la promozione e animazione turistica del territorio e, infine, favorire il coordinamento delle varie realtà associative presenti sul territorio, compreso il gruppo comunale della Protezione Civile. Nel Comune di Muzzana di Turgnano, bassa friulana, il progetto ha come obiettivo il coinvolgimento dei giovani in azioni di cittadinanza attiva, volontariato a fini ambientali e a beneficio della comunità. I volontari faranno da tramite e da fattori di attrazione per i coetanei attraverso le attività intraprese. Punto di forza del progetto si considera l’acquisizione di consapevolezza rispetto all’importanza del patrimonio naturale e culturale locale, che verrà in ultima battuta tramutato in strumenti di valorizzazione e promozione del territorio stesso a fini turistici.

Nel Comune di Muggia i volontari avranno il compito di reperire tutte le informazioni per divultare le notizie più importanti che riguardano il mondo dei giovani e le loro iniziative, collaborando in primis con la segreteria del Comune e con l’ufficio URP, l’ufficio stampa, l’ufficio promozione della città, e poi con la biblioteca, il ricreatorio, l’associazione delle Compagnie del Carnevale e con tutte le molteplici associazioni di Muggia. Sul sito www.arciserviziocivilefvg.org sono consultabili tutti i progetti di Arci Servizio Civile che danno l'opportunità ai giovani dai 18 ai 28 anni di fare questa esperienza di relazioni e di partecipazione attiva Le domande di partecipazione alle selezioni devono pervenire direttamente ad Arci Servizio Civile titolare del progetto entro le ore 18.00 del 28 settembre 2018. Le procedure di selezione si avvieranno a far data dal 3 ottobre 2018. Il servizio civile nazionale dura 12 mesi per un impegno di 1400 ore articolato su base settimanale (minimo 30 ore) ed è previsto un riconoscimento economico mensile di 433,80 euro.