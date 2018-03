Nuovo volto e nuovi servizi per il punto vendita di Cordovado di Coop Casarsa, la cooperativa più grande tra quelle con centro decisionale nel Friuli Venezia Giulia. Dopo i lavori di restyling, il supermercato di via Roma è stato ufficialmente inaugurato sabato 24 marzo alle 10.30 alla presenza delle autorità e con rinfresco offerto a tutta la clientela presente.

“Siamo felici - ha dichiarato il presidente di Coop Casarsa Mauro Praturlon presentando il rinnovato punto vendita - di poter “consegnare” alla comunità di Cordovado, che con 1536 soci rappresenta il 10% della nostra base sociale totale, questo punto vendita il quale, aperto nel 1997, da allora ha sempre rappresentato un punto di riferimento non solo sul territorio comunale ma anche per la spesa dei cittadini dei centri limitrofi, anche del vicino Veneto. Con questi interventi guardiamo al futuro e testimoniamo quanto Cordovado sia importante per noi”.

Sono intervenuti alla cerimonia anche il sindaco di Cordovado Francesco Toneguzzo che ha lodato l’intervento a favore della comunità da lui guidata; il vicepresidente di Confcooperative Pordenone Maurizio Tantin già presidente di Coop Casarsa in passato e anch’egli promotore di un primo intervento di restyling; il vicepresidente regionale di Legacoop Roberto Sesso che ha concordato sulla strada seguita nel rinnovamento del punto vendita nonché il vicepresidente di Coop Casarsa Cesare Giavi che ha illustrato anch'egli alle autorità le novità introdotte, la consigliera Antonella Sanna, il direttore Piergiorgio Franzon, il responsabile commerciale Paolo Della Rovere e la caponegozio Francesca Fabris.

Ampio 615 metri quadri, il supermercato occupa 12 persone, dando una positiva ricaduta occupazionale alla zona cordovadese. Nello specifico i miglioramenti hanno riguardato le zone di entrata e uscita, che sono state invertite permettendo al contempo l’allargamento dello spazio a disposizione del reparto ortofrutta e frutta secca. Sono stati installati nuovi frigoriferi murali per surgelati, latticini e salumi, è stato inserito un assortimento di qualità artigianale di salumi in busta a marchio Rosa Dell'Angelo ed è stato rifatto il reparto gastronomia e quello del pane e pasticceria, mentre il banco con proposte gastronomiche calde di rosticceria è stato aumentato di dimensioni.

E ancora: è stato realizzato un nuovo sportello soci, l’impianto d’illuminazione è stato convertito a led per una migliore illuminazione e conseguente risparmio energetico. Inoltre è stato ampliato l'assortimento sia attraverso lo sviluppo di alcune categorie, quali, ad esempio gli alimenti salutistici, il petfood e gli accessori per animali e le birre, sia attraverso l'allargamento dei prodotti di servizio, come il pesce confezionato e la gamma dell'ortofrutta e realizzando anche una corsia per i prodotti in promozione.