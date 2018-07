Formare specialisti nell’ambito del marketing e della gestione delle risorse umane delle imprese internazionali, sia nella prospettiva del soggetto interno all’azienda - volto a ricoprire ruoli di responsabilità, dirigenza, leadership imprenditoriale -, sia nella prospettiva del soggetto esterno – volto a ricoprire un ruolo di consulenza strategica per l’internazionalizzazione -, con competenze trasversali in ambito economico, giuridico e quantitativo. Sono gli obiettivi della nuova laurea magistrale in International Marketing, Management & Organization (IMO) dell’Università di Udine, totalmente in lingua inglese, che prenderà avvio a settembre 2018.

Il progetto del nuovo corso laurea magistrale ha preso corpo da un’analisi di contesto e da un approfondito confronto con i rappresentanti del territorio e delle istituzioni presenti nel comitato di indirizzamento. "Le imprese che hanno superato la crisi – ricorda Andrea Moretti, responsabile del corso di laurea - presentano un grado di internazionalizzazione superiore alla media del settore in cui operano, sia in ambito manifatturiero che dei servizi. In Friuli Venezia Giulia e nel Nord-Est la crescita del livello di internazionalizzazione delle imprese è confermata dai dati Informest e dagli studi realizzati dal Ministero dello sviluppo economico. Una tendenza evidenziata anche dal record di esportazioni del Friuli Venezia Giulia che nel 2017 sono cresciute del 12.2% (Ires Fvg), il doppio della media del Nord-Est".

L’offerta del nuovo percorso formativo risponde, inoltre, all’analisi dello stato di impiego dei laureati del Friuli Venezia Giulia. "Oltre il 70% dei nostri laureati – afferma Moretti - operano in aziende internazionali: un messaggio inequivocabile del contesto lavorativo a cui i nostri laureati devono prepararsi".

Attraverso un impianto didattico fortemente laboratoriale, il laureato in International Marketing, Management & Organization acquisisce le logiche strategiche ed operative, le metodologie e le prassi tipiche dell’analisi e definizione delle strategie e dei modelli di business, della pianificazione e programmazione strategica ed operativa, delle politiche di marketing, di progettazione e gestione delle risorse umane, in ogni tipologia d’azienda operante in un contesto innovativo e sostenibile internazionale e/o globale; apprende, in particolare, le tecniche operative delle aziende del settore manifatturiero, dei servizi, della distribuzione e commerciale, con specifico riferimento alle caratteristiche e modalità d’uso del prodotti utilizzati.

L’obiettivo è formare figure professionali capaci di realizzare progetti di apertura nei mercati internazionali, di curare la gestione delle relazioni con contesti economici e sociali internazionali, di gestire negoziazioni e risorse umane con differenze culturali.

"Intendiamo creare una classe target di 30 persone con una componente internazionale significativa – annuncia Francesca Visintin, docente del consiglio di corso – e offrire l’opportunità di seguire corsi con un elevato contenuto laboratoriale e trasformativi delle competenze individuali. Noi non rinunciamo a lavorare intensamente con i singoli studenti, in particolare dedichiamo fino al 25% di tempo in più alla didattica con gli studenti rispetto a quanto fanno in altri atenei contermini e proponendo progetti di tesi di ricerca e in azienda personalizzati".

"Il programma didattico – precisa Moretti - si basa sull’esperienza decennale del curriculum Management & Organization della laurea magistrale in Economia aziendale del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche, che ha laureato circa 170 studenti e ha già attirato l’attenzione per lo sviluppo di possibili progetti di double degree da parte delle università di Villach in Austria e di Colonia in Germania. Già oggi gli studenti possono sviluppare un semestre di esperienze all’estero, oltre che in Europa, anche in specifiche destinazioni quali Canada, Korea, Thailandia, Australia, Cina, Stati Uniti".

Il percorso di laurea magistrale in International marketing, management & organization è biennale e ha un valore di 120 crediti formativi. Si rivolge a lavoratori o studenti in possesso di laurea triennale in qualsiasi classe, purché con alcuni requisiti curricolari evidenziati nel manifesto degli studi.

"Questa nuova proposta formativa si integra nel processo di rinnovamento dell’offerta didattica del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche – evidenza Andrea Garlatti, direttore del Dipartimento – che nel presente anno accademico offre un nuovo curriculum in Economia della pubblica amministrazione all’interno del corso di laurea triennale in Economia e commercio, specifica l’offerta del corso di laurea in Economia aziendale a Udine, vede lo spostamento del primo anno del corso di laurea magistrale in Banca e finanza presso la sede dell’Università di Udine a Pordenone, rafforzandone la presenza integrata con il corrispettivo corso di laurea triennale, nonché la proposta del rinnovato corso di laurea magistrale in Economia aziendale, con 3 curricula, laurea magistrale che da anni è tra le più frequentate dell’Ateneo".

Per iscriversi i candidati dovranno utilizzare la procedura on-line accedendo al sito https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do, entro il 5 ottobre 2018, seguendo le istruzioni consultabili alla pagina https://www.uniud.it/it/didattica/corsi-offerta/area-economico-giuridica/economia/laurea-magistrale/international-marketing-management-organization.