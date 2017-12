Oltre 12mila visitatori per i presepi di Villa Manin

Sono già 12 mila le persone che hanno visitato la mostra Presepi in Villa Manin organizzata dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia con il supporto della Fondazione Friuli all’Esedra di Levante del complesso dogale di Passariano di Codroipo. “Un numero davvero positivo - ha sottilineato il presidente del Comitato Valter Pezzarini - visto che lo scorso anno era stata raggiunta questa cifra solamente dopo Capodanno. Abbiamo anche avuto la visita alla mostra del presidente nazionale delle Pro Loco Antonino La Spina, che ha lodato il nostro progetto presepiale: siamo pronti ad accogliere ancora migliaia di persone fino al 7 gennaio”.



La mostra è visitabile con ingresso gratuito dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 18. Domenica 31 dicembre (dalle 10 alle 16) e lunedì 1° gennaio (dalle 14 alle 18) avrà invece orario ridotto. In esposizione 90 presepi artigianali proveniente da tutto il Friuli Venezia Giulia e regioni limitrofe, realizzati con i più vari materiali: i visitatori potranno anche votare la loro opera preferita lasciando una scheda nell'urna posta all'entrata del percorso espositivo.



Ci sono poi altri 4 mila presepi mappati dalle Pro Loco sul territorio regionale attraverso il Giro Presepi, consultabile all’indirizzo web www.presepifvg.it. Sono racchiusi nelle 12 aree geografiche di Carnia, Tarvisiano, Piancavallo e Dolomiti Friulane, Gemonese, Friuli Collinare e San Daniele del Friuli, Pordenone e dintorni, Udine e dintorni, Cividale del Friuli e Valli del Natisone, Lignano Sabbiadoro e dintorni, Grado, Aquileia e dintorni, Gorizia e Collio, Trieste e Carso.



Avviato anche il contest insieme al settimanale Il Friuli per votare i presepi preferiti tra la cinquantina di natività partecipanti al Concorso Presepi nelle Scuole Primarie e dell’Infanzia del Friuli Venezia Giulia. I voti si possono esprimere sia con il coupon sul giornale cartaceo che online sul sito www.ilfriuli.it.