Nella quarta puntata della trasmissione On the road, in onda su Tv2000 (canale 28 DT) domenica 14 ottobre alle 19, il celebre giudice di Masterchef va alla scoperta della musica e della tradizione del Friuli Venezia Giulia. Per Joe Bastianich e il suo compagno di viaggio, l’amico Mike Seavy, il Fvg è una realtà tutta da scoprire. La tappa del suo viaggio ‘On The Road – Joe Bastianich Music Tour’, rappresenta per lo chef italo americano un ritorno ai luoghi da cui è partita la sua storia familiare.

Lidia e Felice – i genitori di Joe – sono infatti originari dell’Istria, da dove sono dovuti fuggire a causa delle persecuzioni del regime jugoslavo. Vissuti, quindi, a Trieste per alcuni anni, a metà degli anni '50 sono poi emigrati negli Stati Uniti in cerca di quella fortuna che hanno – meritatamente! – trovato.

Joe compie quindi una sorta di “viaggio di ritorno” della famiglia Bastianich, che torna dall’America ai suoi luoghi d’origine. È la musica a rendere possibile questo ideale ricongiumento, perché il Friuli Venezia Giulia è per storia e vocazione un luogo di scambi artistici.

Scopriremo in questa puntata come la regione sia capace di ospitare universi musicali eterogenei: la canzone dialettale del triestino Lorenzo Pilat e il folk friulano di Lino Straulino, l’hard rock – ma contadino – degli Arbe Garbe e le voci femminili del trio Les Babattes, che si esibisce nello storico Caffé San Marco di Trieste. Fino a un’artista multi-etnica come Gabriella Gabrielli, che nella sua musica fa confluire tutte le lingue parlate nei secoli in questo territorio, a cominciare dal serbo, dalla lingua ebraica e da quella tedesca.

Joe Bastianich e il suo fidato batterista Mike Seay in ‘On the road’: un viaggio in sei tappe attraverso l'Italia alla scoperta della musica tradizionale e popolare. Un road-movie in piena regola, tra Puglia, Sardegna, Campania, Sicilia, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, in cui Joe e Mike si confrontano e approfondiscono la musica folk con gli artisti italiani che conservano la memoria storica della nazione.