Domenica 8 aprile al Festival Isola delle donne, Laguna_Biking la pedalata con Massimo Cirri che tiene a battesimo il nuovo ponte girevole di Grado. Con l’autore e voce di un programma cult della radio italiana, Caterpillar su Radio2 Rai, si percorrerà il ponte nella laguna che collega l’isola con Aquileia, assaporando con gli occhi la bellezza di uno scenario unico. Un ciclotour che porterà alla scoperta delle location più affascinanti dell’isola di Grado. I posti sono limitati e le prenotazioni già aperte al 340 4772191. Partenza alle 10 da Piazza Biagio Marin con bici proprie oppure utilizzando quelle messe a disposizione dall’organizzazione. A conclusione della pedalata, una conversazione dedicata al piacere della bici e ai suoi tempi così sostenibili per la nostra vita, sempre con Massimo Cirri al Grand Hotel Astoria, in dialogo con Ludovica “Ladybike” Casellati, direttore di Viagginbici.com.

Promossa dal Comune di Grado – Assessorato alle Pari opportunità con il sostegno di PromoTurismoFVG, Isola delle Donne è realizzata in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia. Il cartellone è a cura dell’Assessore alla Pari Opportunità del Comune di Grado, Federica Lauto, in collaborazione con Immedia SV, Daniela Volpe e Paola Sain. Hanno collaborato GIT, Grado Spiaggia e Terme, con Grand Hotel Astoria, BorgoSanDaniele (Cormons) e Fondazione Pordenonelegge.it.