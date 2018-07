La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Risorse agroalimentari e forestali, Stefano Zannier, ha stabilito la costituzione del Comitato ittico dell'Ente tutela patrimonio ittico (Etp). Si tratta di un organo consultivo, finalizzato a supportare l'Ente nell'acquisizione di informazioni, valutazioni tecnico-scientifiche e proposte, provenienti da portatori di interessi coinvolti nell'attuazione delle politiche regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

Il Comitato rimarrà in carica cinque anni e la partecipazione è a titolo gratuito. Sarà presieduto dall'assessore Zannier o da un suo delegato e composto dai rappresentanti del Servizio caccia e risorse ittiche, e delle due Direzioni regionali competenti, rispettivamente, in materia di biodiversità e idraulica, nonché da rappresentanti dei pescatori sportivi, dei pescatori professionali, dell'Associazione piscicoltori italiani (Api), degli operatori ittici volontari, delle Guardie giurate volontarie, delle Associazioni ambientaliste, dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (Izsve), delle Università di Trieste e di Udine, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa), delle Associazioni dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia, e del comparto economico del settore pesca.

Ne fanno parte: Mauro Cosolo, del Servizio caccia e risorse ittiche; Umberto Fattori, della direzione competente in materia di biodiversità, il Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione generale; Sara Freschi, della direzione competente in materia di idraulica, dell'Area tutela geologico-idrico-ambiente della Direzione generale ambiente ed energia; Antonello Vuan, Ezio Fain, Giacomo Fabris, Giovanni Protti, Gianalberto Gallina, Paolo Vannone, pescatori sportivi; Pierantonio Salvador, dell'Associazione piscicoltori italiani (Api); Oscar Lugnan, pescatore professionale; Romero Iacuzzo, operatore ittico volontario, Lucio Agrimi, guardia giurata volontaria; Raffaele Lizzi, rappresentante delle associazioni ambientaliste; Monia Cocchi, dell'Istituto profilattico sperimentale delle Venezie (IZSVE), Elisabetta Pizzul, dell'Università di Trieste; Francesca Tulli, dell'Università di Udine; Nicola Bettoso, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente; Daniele Luis, delle associazioni Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia; Dario Piccoli, del comparto economico settore pesca.