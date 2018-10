Nelle sale del Centro Podrecca Signorelli di Cividale in queste ore c’è un gran parapiglia: una marionetta ha lasciato la sua postazione e si è nascosta! Ha però lasciato una strana mappa… Seguendo gli indizi, superando le sfide e mettendoci in gioco riusciremo a trovarla?

Il Comune di Cividale cerca piccoli cacciatori di marionette per risolvere il giallo. Domenica 14 ottobre, alle 15.30, si svolgerà presso il museo delle marionette e burattini di via Monastero Maggiore 38, che espone una parte della Collezione Maria Signorelli, un’attività gratuita per famiglie dal titolo “Alla ricerca della marionetta nascosta”.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Cividale del Friuli nell’ambito della Famu, Giornata nazionale delle Famiglie al Museo. Per la partecipazione è necessaria la prenotazione ad Arteventi Didattica Museale 345-6454855