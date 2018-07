Giunto alla sua 35esima edizione, il premio Merit Furlan è promosso dalla Comunità Collinare del Friuli e dal Comune di Rive d’Arcano. Intende sottolineare e dare pubblico riconoscimento a personalità presenti in Friuli e nel Mondo in diversi ambiti della vita culturale, sociale ed economica. Vuole essere veicolo di conoscenza e di valorizzazione del grande patrimonio umano che da sempre contraddistingue la nostra terra. Anche quest’anno la Commissione del Premio si è riunita per esaminare le segnalazioni pervenute da Comuni, Enti, Associazioni e privati. I destinatari del prestigioso riconoscimento sono stati selezionati tra personalità che si sono particolarmente distinte nel campo del lavoro, della ricerca, delle scienze, della cultura, dell’arte e della solidarietà.

La Commissione ha ritenuto di insignire del prestigioso premio i seguenti illustri concittadini: per la categoria Studi e Ricerche, Silvana Schiavi Fachin, nata in Carnia, in ragione della sua straordinaria attività legata all’educazione linguistica e alla valorizzazione della lingua Friulana. Segnalata dall’Arlef di Udine. Per la categoria Cultura, Angelo Floramo, nato a Udine, per la sua vocazione all’approfondimento storico e per la salvaguardia della memoria storica del Friuli. Segnalato dal Comune di Ragogna.

Per la categoria Emigrazione e Solidarietà, Enzo Gandin, nato a Gonars, per la sua lunga storia di valorizzazione della friulanità nel Mondo e di assistenza attiva all’emigrazione. Segnalato dall’Ente Friuli nel Mondo di Udine. Vieni inoltre riconosciuto un Premio speciale alla carriera a Dino Zoff, nato a Mariano del Friuli, per essersi distinto in campo internazionale nella sua lunga carriera sportiva.

Venerdì 7 settembre, dalle 18 nel Castello di Arcano Superiore, anche quest’anno gentilmente concesso dalla proprietà, si terrà l’appuntamento consolidato con la serata di premiazione. Alla realizzazione della serata collaborerà anche il Consorzio Pro Loco Collinare.