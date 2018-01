Primo Master in sicurezza marittima a Trieste

Al via il 13 gennaio, presso l’Università degli Studi di Trieste le lezioni del Master Universitario di II livello “Advanced Skills in Safety, Environment and Security at Sea”, il primo in Italia e uno dei pochissimi a livello internazionale per le tematiche trattate.

Il Master rappresenterà un importante rilancio per la formazione nel settore navale della regione Friuli Venezia Giulia e del territorio nazionale: fornirà alle imprese del settore marittimo dipendenti e forza lavoro qualificati e in grado di applicare le più recenti tecnologie al fine di favorire la loro crescita nell’ambito della Blue Economy.

Gli studenti selezionati riceveranno una specifica formazione accademico-professionale nel campo della sicurezza marittima, colmando così il divario fra le conoscenze teoriche acquisite nel corso della carriera universitaria e le richieste pratiche dell’industria, sia nelle fasi di progettazione e produzione, sia nella gestione operativa di navi e impianti offshore.

Ad alternarsi nel ruolo di docenti, oltre a professori dell’Università, saranno professionisti provenienti da aziende ed organismi di ricerca, tra cui Lloyd’s Register, Wärtsilä, Fincantieri, l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) e il CNR-INSEAN. Di particolare importanza saranno inoltre gli Industrial Testimonials ossia esperti provenienti da aziende anche extraeuropee, che terranno dei seminari grazie ai quali i contenuti del master sposeranno i concetti teorici con l’applicazione pratica nella realtà industriale.

Il Master, oltre alle lezioni teoriche, offrirà un periodo di sei mesi di tirocinio in aziende Europee operanti nel settore marittimo: ogni studente verrà selezionato in base al proprio profilo, per valorizzarne caratteristiche e competenze, e verrà abbinato all’azienda presso cui svolgerà tale attività, portando così un vantaggio reciproco ad entrambe le parti. Per la frequenza al Master verrà conferita ai partecipanti una borsa di studio a copertura delle spese per l’alloggio e la permanenza a Trieste, nonché un kit didattico che include un PC, con tutti i programmi necessari per seguire le lezioni.

Il Master si inserisce in un’azione che il Maritime Technology Cluster FVG ha intrapreso nel campo della sicurezza, grazie al progetto ASSESS co-finanziato sulla call “Blue careers in Europe”, a dimostrazione della grande valenza della coesione internazionale su cui è impegnata ed in cui ottiene importanti risultati grazie al coinvolgimento degli attori marittimi che coordina.

Nel 2018, è prevista altresì la partenza di due nuovi percorsi formativi: ad aprile l’Upskilling Programme, pensato per i professionisti che hanno già sviluppato delle competenze nel campo della sicurezza marittima e intendono arricchirle, ed entro la fine dell’anno il “Training the Trainers”, un corso di formazione sulle tematiche della sicurezza marittima per i docenti delle scuole tecniche di secondo grado provenienti da Italia, Slovenia e Croazia.