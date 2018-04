La Pro Loco Fogliano nuovamente finanziata con un contributo di 25mila euro: l’ultimo progetto, presentato nell’ambito della legge regionale 11/2013, è finalizzato ad ampliare la conoscenza e a favorire la riflessione sui fatti storici della prima guerra mondiale.

‘#storytellersww1 – Guerra finita’ vuole continuare nell’obiettivo di portare il grande pubblico italiano e straniero a (ri)scoprire e analizzare criticamente i mutamenti storico, sociali, culturali e politici portati dalla Prima Guerra Mondiale partendo dall’esperienza delle persone. “Per questo motivo vogliamo guidare i visitatori a riscoprire la storia della Grande Guerra nei luoghi che ne sono diventati simbolo” spiegano i promotori.

Inoltre, in un’ottica di turismo culturale “vogliamo proseguire nella valorizzazione dello Slow Travel, aumentando il tempo di permanenza sul territorio da parte dei visitatori: trasformazione di turisti ‘fast’ in turisti ‘slow’. Per promuovere il territorio, saranno organizzate visite ed escursioni sui luoghi della Prima Guerra assieme a collaboratori, storici ed esperti anche in zone distanti della Regione, facilitando i trasporti”.

Nella data conclusiva del centenario, l’11 novembre, data dell’Armistizio di Compiègne, si svolgerà nel tragitto tra il Cimitero militare austroungarico di Fogliano e il Sacrario di Redipuglia una Marcia della Pace, il Memoriale 11.11.18 Guerra Finita, che unirà in un abbraccio ideale i caduti di tutti gli eserciti del conflitto mondiale. Un corteo che sarà testimonianza non violenta a favore della pace e della solidarietà dei popoli e coinvolgerà consolati e corpi diplomatici, scuole, CAG, fondazioni, tavoli per la pace, associazioni, rievocatori, il servizio civile nazionale ed enti locali. Stesso percorso scelto da Papa Francesco I nel 2014 quando celebrò la Santa Messa in onore di tutti i Caduti del Primo Conflitto Mondiale in mondovisione.

I giovedì 5-12-19-26 luglio 2019 negli spettacoli storici rievocativi presso la Dolina del XV Bersaglieri sul Monte Sei Busi verranno ripresi i temi già affrontati durante le giornate del Memorial, cioè profuganza e rientro con un focus sui bambini, ricostruzione, la figura dei recuperanti e la damnatio memoriae dei soldati AU.

Collaboreranno il Coordinamento dei Tavoli della Pace di Perugia, l’Azienda Provinciale Trasporti di Gorizia, la Camera di Commercio di Gorizia e Trieste, Promoturismo FVG, la rete IAT Friuli Venezia Giulia, la rete UNPLI (Unione nazionale Pro Loco d’Italia) FVG.

Collaboratore internazionale è l'associazione “Isonzo circle of friends” (ref. Gyula Bedécs) dell’Ungheria.

“Soddisfazione ulteriore essersi qualificati al quarto posto nel bando Grandi Eventi LR11/2013 Grande Guerra Regione FVG dietro a realtà Comunali locali di prestigio” raccontano i promotori. “Sono stati finanziati anche tre progetti LR 21/2016 Turismo che andranno a valorizzare oltre al già citato Memorial di Pace dell’11 novembre, la rassegna estiva teatrale-musicale di Luci ed Ombre sul Carso della Grande Guerra tutti i giovedì sera di luglio in Dolina dei Bersaglieri ed i percorsi transfrontalieri della Romea Strata che ci hanno visti indiscussi protagonisti in tutto il 2017 con un notevole riscontro di turisti-forestieri attirati dalle bellezze storico-naturalistiche del nostro territorio”.