Che si tratti di un bosco, o del luogo di lavoro, l’importante è sopravvivere. L’esperienza aiuta, ma c’è chi, come il cividalese Maurizio D’alessandro, per molti anni sottufficiale della Brigata alpina Julia, in pensione da un paio d’anni, la sopravvivenza la insegna. Responsabile per il Friuli Venezia Giulia del Centro sportivo educativo nazionale nelle discipline del nordic walking, trekking, orienteering e, ovviamente sopravvivenza, D’alessandro ha deciso di mettere a frutto quanto appreso come soldato, quando partecipava a numerosi corsi organizzati in ambito Nato, tenuti da esperti addestratori delle Forze speciali.

“Da militare - conferma Maurizio - ho frequentato molti corsi nel grande centro di addestramento della Nato in Germania federale, dove esperti provenienti dalle forze speciali illustravano le tecniche più adatte per affrontare situazioni difficili. Una volta in congedo ho deciso di mettere a disposizione quanto appreso delle tante persone che amano frequentare la natura”.

Ai suoi corsi organizzati in Val Saisera e a breve anche ad Ampezzo, grazie alla disponibilità della locale amministrazione civica, partecipa chi vuole semplicemente imparare a cavarsela da solo, ma spesso ci sono richieste particolari, come quelle dei figli i cui genitori anziani amano fare escursioni: “I corsi di base sia estivi che invernali - spiega D’Alessandro - durano una sola giornata durante la quale insegno come ripararsi dal freddo o orientarsi. Poi si passa a lezioni più impegnative che possono durare più giorni e si passa fuori la notte. Dall’accensione del fuoco con vari metodi si passa alla creazione di ripari o alla costruzione di strumenti come racchette per la neve. Un dato essenziale è che tutte queste attività devono essere svolte nel pieno rispetto dell’ambiente”.

Spesso per sopravvivere bisogna imparare a collaborare: l’addestratore cividalese è così diventato un consulente molto ricercato: “Collaboro con l’Auxilia per attività di team building rivolte a persone che vogliano imparare a lavorare assieme, a condividere idee e conoscenze, per migliorare l’efficienza sui luoghi di lavoro”. Sempre in tal ambito, D’Alessandro fornisce consulenze a grandi aziende per insegnare ai manager e ai dipendenti a fare squadra.

E' più facile insegnare ad accendere il fuoco che a collaborare

Sulla domanda se sia più difficile addestrare le persone a sopravvivere o a collaborare, l’esperto non ha dubbi: “Sicuramente la seconda ipotesi. Siamo troppo individualisti e incapaci di condividere con gli altri i nostri spazi e a rispettare le regole di convivenza in situazioni al limite. Questo atteggiamento si riverbera anche su come ci rapportiamo con chi ci sta a fianco nel lavoro”.

Gli aneddoti non mancano, ma D’Alessandro ne ricorda in particolare uno: “Una persona che si riteneva molto esperta e voleva partecipare a un corso mi chiese se gli altri partecipanti avevano una preparazione simile alla sua. Durante la notte la stessa persona scambiò il bramito di un cervo per il ruggito di un orso con il risultato che volle passare tutta la notte chiusa in auto. Ecco perché dico sempre che fare un corso di sopravvivenza serve anche a comprendere e superare i propri limiti”.