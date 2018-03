Prosegue con un’indagine sul welfare la 34^ edizione degli Incontri di cultura economica dell’IRSE-Istituto Regionale di Studi Europei: giovedì 8 marzo, nell’Auditorium di Casa Zanussi di Pordenone - con inizio alle 15.30 - si entra nel vivo delle nuove policies di settore con l’incontro sul tema “Rigenerare il Welfare. Ridimensionamento della spesa pubblica e tutela dei nuovi rischi sociali”, una riflessione affidata al ricercatore Euricse Flaviano Zandonai, segretario di Iris Network, la rete italiana degli istituti di ricerca sull’impresa sociale, con l’intervento anche di Ranieri Antonio Zuttion, Direttore del Servizio Integrazione Socio-sanitaria presso la Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia. Introduce e coordina Lorenzo Garziera, già segretario CISL. Seguiranno interventi a dibattito, ingresso aperto alla città. INFO irse@centroculturapordenone.it, tel 0434 365326. «Per tutto il welfare, ossia sanità, pensioni ed assistenza – ricorda Lorenzo Garziera - l’italia spende il 57,3% delle entrate. più della Svezia. E tuttavia, insieme a qualche eccellenza - tra cui non poche in fvg - sempre più aumentano le sacche di inefficienza, gli sprechi e i nuovi rischi sociali. Analisi e soprattutto proposte adeguate in merito sono state assenti dal recente dibattito elettorale». «E’ un vero peccato - esprimono gli organizzatori IRSE - che in questa fantasmagorica campagna elettorale non siano state discusse le proposte dei sindaci – esposte anche in recenti documenti dell’ ANCI - sui temi che più toccano i cittadini. Il rafforzamento del welfare di comunità e di un volontariato coordinato sono leve importanti affinchè vecchi e nuovi bisogni siano affrontati a livello locale». Flaviano Zandonai è ricercatore presso Euricse, centro di ricerca sociale dell’Università di Trento, ha lavorato per oltre un decennio nei consorzi della cooperazione sociale italiana. È inoltre segretario di Iris Network, la rete italiana degli istituti di ricerca sull’impresa sociale. I suoi interessi di ricerca riguardano la specificità del fenomeno della cooperazione sociale italiana, gli studi sulla rigenerazione degli asset comunitari e le forme di finanziamento all’impresa sociale. Oltre ad occuparsi di ricerca, ha una consolidata esperienza come formatore e ha curato l’avvio di esperienze innovative di eccellenza nel creare sinergie tra pubblico e privato in Trentino Alto Adige e altre regioni. Collabora con Vita.it .e cura il Blog Fenomeni

Gli incontri dell’IRSE sono organizzati con il sostegno di Regione FVG, Credit Agricole FriulAdria e in stretta partnership con Fondazione Friuli Questo specifico incontro sarà occasione anche di ulteriore illustrazione del Bando Welfare (raccolte entro fine febbraio le domande 2018, altre edizioni seguiranno) promosso dalla Fondazione Friuli con la Direzione Servizio Integrazione sociosanitaria della Regione FVG, finalizzato al sostegno delle famiglie con iniziative sperimentali e innovative nella cura delle persone anziane o con disabilità psico-fisica, alla promozione di attività educative rivolte ai minori in condizioni di disagio.