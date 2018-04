L’appuntamento con l’elezione di Miss Pordenone, valida per Miss Italia 2018, sul ponte di Adamo ed Eva a Pordenone è stata un grande successo. Molte le persone che sono accorse per assistere allo spettacolo lungofiume, che ha visto protagoniste diciassette concorrenti e che ha chiuso gli eventi della prima giornata di Noncello Sunday promossi dal Comune di Pordenone in collaborazione con l’Associazione Sviluppo e Territorio.

Roberta Chiesurin, pordenonese 19enne, parrucchiera, si è conquistata i voti della giuria e, tra gli applausi del pubblico, si è aggiudicata la fascia di Miss Pordenone. Con Roberta, sono state anche premiate: Valeria Capelli, 19 anni di Aviano, studentessa in scienze diplomatiche e internazionali Miss Rocchetta Bellezza seconda classificata e Manuela Pischiutta, 21 anni di San Daniele del Friuli, praticante geometra, Miss Equilibra terza classificata.

Molto apprezzato lo spettacolo, coordinato da Paola Rizzotti e presentato da Michele Cupitò, che oltre alle concorrenti che hanno sfilato in abito e body, ha visto anche la presenza di Samira Lui, terza classificata a Miss Italia 2017 e vincitrice del titolo nazionale Miss Italia Chef, di Eleonora Moretuzzo prefinalista nazionale di Miss Italia e della talentuosa cantante Sara Ciutto che ha interpretato tre brani tratti dal suo repertorio.

Roberta, Valeria e Manuela sono ammesse alle finali di Miss Italia in regione e alla finale di Miss Friuli Venezia Giulia in programma mercoledì 22 agosto al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro. Prossima selezione, venerdì 27 aprile (alle 21) a Tavagnacco in occasione della serata inaugurale dell’82esima edizione della Festa degli Asparagi.

Per partecipare a Miss Italia in Friuli Venezia Giulia è possibile contattare direttamente la responsabile regionale Paola Rizzotti, telefonando o inviando un messaggio al numero 393.3352362 (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita). Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook e Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.