Samira Lui sarà l’ospite della prima selezione di “Miss Italia 2018” in Friuli Venezia Giulia in programma domenica 8 aprile, alle 15.30, in piazza Indipendenza a Latisana. La 19enne di Udine si è classificata terza alla finale di “Miss Italia 2017” e ha vinto il titolo di “Miss Italia Chef”, fascia che non era mai stata assegnata in precedenza nella storia del concorso che l’ha portata a essere protagonista in numerosi programmi televisivi in emittenti nazionali e madrina di prestigiosi eventi.

Domenica in Piazza a Latisana, in occasione della “Festa di Primavera”, organizzata dal Comune di Latisana, dal “Consorzio Ambulanti Friuli Venezia Giulia”-Confcommercio Udine e dalla Pro Latisana, verrà assegnato il titolo di “Miss Latisana” che consentirà alla vincitrice l’ammissione alla finale di “Miss Friuli Venezia Giulia” in programma mercoledì 22 agosto al Centro Congressi Kursaal di Lignano Riviera.

Alla selezione possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 ed i 30 anni; per iscriversi è possibile contattare direttamente l’agenzia “modashow.it” esclusivista regionale, telefonando o inviando un sms al numero 393.3352362 (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulla pagina facebook “Miss Italia Friuli Venezia Giulia” oppure sul sito ufficiale www.missitalia.it