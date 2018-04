E’ ufficiale. Sarà il comune di San Canzian d’Isonzo ad ospitare il secondo congresso provinciale di Fidas Isontina, il sodalizio nato due anni fa dalla fusione delle due realtà di sodalizi di donatori di sangue, quello del Basso e dell’Alto Isontino. Un congresso diviso in più giorni e spalmato su tutto il territorio comunale, con il suo clou il 15 aprile. L’appuntamento annuale con la premiazione dei benemeriti del dono si svolgerà, dopo la prima edizione di Gradisca d’Isonzo dello scorso anno, per la prima volta nel monfalconese. Questo a rimarcare ancora una volta che Fidas Isontina è il sodalizio che riunisce tutti i donatori della destra e della sinistra Isonzo. Il programma del Congresso, predisposto dalla locale sezione di Fidas Isontina, si sviluppa su più iniziative lungo tutta la settimana che precede domenica 15 aprile, e si svolgerà in diverse località del comune di San Canzian. Le manifestazioni inizieranno lunedì 9 aprile, con la conferenza ‘Educare i giovani ai corretti stili di vita nel sociale e nello sport’, promossa da Fidas Isontina e dal Coni Regionale, in programma alle ore 18 nell’oratorio parrocchiale di San Canzian d'Isonzo. Alla conferenza parteciperanno in qualità di relatori esperti di scienze motorie e di volontariato. Nel calendario non mancherà nemmeno un appuntamento dedicato ai giovani donatori: è infatti previsto venerdì 13 aprile, alle ore 20 al Ristorante Birreria Rodeo Live di Pieris FIDAS Isontina Happy Hour Donors Young, una serata per giovani donatori tra giovani donatori gestita dal coordinamento provinciale giovani di FIDAS Isontina. Sabato 14 aprile alle ore 18, nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo a Pieris sarà celebrata una Santa Messa per tutti i donatori. Il rito sarà presieduto da monsignor Armando Zorzin, vicario generale dell’Arcidiocesi di Gorizia, e da don Pierpaolo Soranzio, parroco di Pieris. Finalmente domenica 15 aprile 2018, il Congresso che si svolgerà nella Palestra Comunale di Pieris in via Anna Frank. Dopo il ritrovo dei donatori e delle delegazioni ospiti, alle ore 10.30, alle ore 11 i lavori si apriranno con il saluto introduttivo dell’Adriatic Choir, Coro del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico diretto dal maestro Stefano Sacher. A seguire la premiazione dei donatori benemeriti e intervento delle autorità. Nel corso degli interventi verranno evidenziati i risultati del primo anno di attività di FIDAS Isontina, gli obiettivi raggiunti e quelli da raggiungere, oltre alle prossime ‘sfide’ per il sistema trasfusionale isontino e regionale. Chiuderà il programma il momento conviviale.

“I donatori di FIDAS Isontina nel corso del 2017 hanno garantito il loro contributo di solidarietà: 6.962 sono state le donazioni, di queste 5.295 di sangue intero, 1.438 di plasma e 229 di piastrine e altre aferesi. Un doveroso ringraziamento – rimarca il presidente Feliciano Medeot – va ai 3.659 donatori che si sono recati a donare almeno una volta nel corso del 2017: di questi, oltre la metà, 1.819 in particolare, si sono recati a donare almeno una seconda volta, l’indice di donazione medio annuo dei donatori di FIDAS Isontina risulta pari a 1,9, il più alto di tutte le federate FIDAS del Friuli Venezia Giulia. Un dato confortante arriva anche dalle donazioni dei giovani: “gli under 28 che hanno donato nel 2017 sono stati 575, per un totale di 878 donazioni”. Nel 2017 i donatori di FIDAS Isontina hanno garantito non solo la copertura dei consumi trasfusionali degli ospedali isontini, per 4.654 unità, ma hanno anche garantito un contributo di 641 unità di globuli rossi al Dipartimento di medicina trasfusionale di area vasta giuliano isontina.” Tra le attività di promozione svolte nel corso del 2017, a fine giugno è stata avviata la campagna ‘Chiama, Prenota, Dona’ per la promozione della donazione tramite call center regionale (0434 223522). Tra le attività programmate dall’associazione vi è anche l’allestimento dei centri trasfusionali isontini: a questo proposito sono già state ordinate cinque poltrone prelievi da destinare al centro trasfusionale di Gorizia. Dati positivi anche nei primi due mesi del 2018, in quanto sono già state registrate 60 donazioni in più, con un aumento di oltre il 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.