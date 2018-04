È stato accolto con una vera e propria ovazione da parte del numeroso pubblico presente in Piazza Indipendenza a Latisana (Ud) il verdetto della giuria che ha assegnato a Sara Baldassi di Farra d’Isonzo la vittoria della prima selezione, in Friuli Venezia Giulia, di “Miss Italia”.

Sara, vent’anni, diplomata al liceo linguistico con la passione della cucina e della moda si è conquistata il titolo di “Miss Latisana” imponendosi sulle quindici concorrenti che si sono date appuntamento nella città della bassa friulana in occasione della “Festa di Primavera”.

Con Sara, sono state anche premiate: Beatrice Pivetta, diciannove anni, impiegata di Mansuè (Tv) “Miss Rocchetta Bellezza seconda classificata” e Giulia Tartaro, diciannovenne di Bicinicco, studentessa di giurisprudenza “Miss Equilibra terza classificata”.

Ospite della selezione, coordinata da Paola Rizzotti e presentata da Michele Cupitò, Samira Lui, ventenne udinese, terza classificata a “Miss Italia 2017” e vincitrice del titolo nazionale “Miss Italia Chef”.

Sara, Beatrice e Giulia sono ammesse alle finali di “Miss Italia” in regione ed alla finale di “Miss Friuli Venezia Giulia” in programma, mercoledì 22 agosto al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro.

Prossime selezioni in programma nel mese di aprile: domenica 22 a Pordenone e venerdì 27 a Tavagnacco.

Per partecipare a “Miss Italia” in Friuli Venezia Giulia è possibile contattare direttamente la responsabile regionale Paola Rizzotti, telefonando o inviando un messaggio al numero 393.3352362 (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook e Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.