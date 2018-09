Quanto sono sicure le nostre strade? Abbastanza a giudicare dal numero di sinistri registrati per ogni chilometro che per altro nell’arco degli ultimi tre anni (dal 2015 al 2016) è sceso costantemente.

Anche la media registrata a livello nazionale è scesa anno dopo anno, passando dai 2,64 incidenti per chilometro del 2015 ai 2,44 del 2016 e infine ai 2,42 dello scorso anno. In Friuli non solo gli incidenti sono ben al di sotto della media, ma sono pure scesi rapidamente con la sola eccezione della provincia di Trieste che invece registra numeri tali da compromettere il dato regionale.



Scendiamo nel dettaglio delle singole province: in quella udinese, la più virtuosa, siamo passati da 1,61 sinistri per chilometro del 2015 a 1,22 del 2017. Pordenone è poco al di sopra essendo passata da 1,62 incidenti a 1,26 per chilometro. Gorizia se la passa un po’ peggio: dai 2,64 sinistri del 2015 è passata a 1,90 del 2017, ma è evidente il miglioramento rispetto alla media nazionale nell’arco dei tre anni.



A Trieste, invece, il rischio di restare coinvolti in un incidente è decisamente molto più elevato rispetto al resto del territorio regionale: nel 2015 sono stati registrati ben 6,77 sinistri, scesi a 6,03 nel 2016 e a 5,86 l’anno successivo, ma è evidente che parliamo di un livello di rischio che è quasi cinque volte superiore a quello del territorio udinese. Il dato in realtà non ha tanto a che fare con il fatto che gli automobilisti triestini siano particolarmente indisciplinati, quanto con la circostanza che quasi tutti i grandi centri registrano una maggiore incidentalità a causa sia della maggiore concentrazione di veicoli in circolazione per chilometro quadrato sia dell’assetto viario. A Milano, per esempio, nel 2017 sono stati registrati 12,44 incidenti per ogni chilometro. Tuttavia, Trieste tra le città del Nord - con la sola esclusione del capoluogo lombardo – è quella che fa registrare il dato peggiore.



Se ci concentriamo comunque sull’assetto viario, è evidente il beneficio apportato alla sicurezza della viabilità da soluzioni tecniche quali le rotatorie, che soprattutto al di fuori dei centri abitati hanno soppiantato gli incroci a raso o semaforici. Si tratta però di una soluzione non sempre possibile in assenza di spazi adeguati pena il rischio di creare congestione al traffico. Altre soluzioni tecniche puntano alla mitigazione della velocità (che resta uno dei fattori capaci di accrescere la probabilità che si verifichi un sinistro) quali i dossi, le porte urbane e via dicendo.



La lettura dei dati sull’incidentalità riserva però qualche conferma e alcune sorprese. E così si scopre che guidare a Napoli è rischiosissimo (18,51 incidenti per chilometro nel 2017) mentre nel resto della Campania i dati sono addirittura al di sotto della media nazionale. In Calabria invece il numero di incidenti è davvero molto basso tanto che la media regionale nel 2017 registra meno di un incidente al chilometro.