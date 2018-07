Serata futurista fra letteratura, teatro e cucina venerdì 20 luglio a Villa Policreti, nell’incantevole cornice di Castello d’Aviano, su iniziativa del Piccolo Teatro Città di Sacile e dell’Accademia Italiana della Cucina, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli. Dopo le applaudite tappe a Polcenigo e Sacile, si conclude il trittico di eventi dedicati a “Splendori e tramonto della Belle Époque”, che hanno coniugato nel progetto “A Tavola con…” sapori, gusti e ambiente culturale di quel periodo, dalla fine dell’Ottocento agli anni della Grande Guerra e oltre.



Ospiti di questo nuovo appuntamento saranno Paolo Quazzolo, docente di storia del Teatro all’Università di Trieste, che traccerà un quadro del teatro europeo tra Otto e Novecento, ovvero dal teatro leggero del vaudeville agli anni di rivoluzione e sperimentalismi dei testi di Ibsen o Pirandello, nell’interpretazione di attrici come Eleonora Duse. Ed ancora Massimo Percotto, Delegato di Udine dell’Accademia della Cucina, che presenterà i principi della Cucina Futurista, appendice culinaria del movimento d’avanguardia tutto italiano guidato dall’ “aeropoeta” Filippo Tommaso Marinetti, che insieme all’ “aeropittore” Fillìa ne tracciò le linee-guida in un celebre manuale uscito a stampa nel 1932 e messo in atto nella Taverna futurista "Santopalato” di Torino.

Ricette di polibibite, “menu dinamici” e piatti fantasiosi di questa vera “arte di alimentarsi”, che esigeva soprattutto “originalità creativa” e si poneva nettamente contro la pastasciutta, saranno rilette e interpretate dagli attori del Piccolo Teatro Città di Sacile, in collaborazione con La Bottega di Concordia Sagittaria, in una serie di libere incursioni durante l’aperitivo servito in “Terrazza Campari” e quindi la cena-spettacolo, entrambi realizzati grazie allo chef del Ristorantino Barchessa Policreti. Un menu tratto dal manuale futurista sarà intervallato da suggestioni letterarie e musicali, che coinvolgeranno i commensali in un’esperienza dinamica e spiritualizzante diretta a tutti i sensi per creare “un’armonia tra il palato degli uomini e la loro vita di oggi e di domani”.



Inizio evento alle ore 18.30: conferenza e aperitivo ad ingresso libero, cena solo su prenotazione presso il Ristorantino di Villa Policreti (tel. 0434 677169).

