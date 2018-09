Tutto il fascino della stampa di alta qualità, la straordinaria bravura degli studenti del liceo artistico Sello, l’intelligenza del progetto Radio Magica, che diffonde l’ascolto attivo fra bambini e ragazzi sensibilizzando gli adulti sull’importanza dell’oralità e del buon ascolto, le prelibatezze culinarie del Friuli.



Questo e molto altro accade domani 21 settembre nella sede di Luce Group – via Zanussi 301 - che per la prima volta apre le sue porte e si appresta a ospitare i rappresentanti delle più importanti imprese del Triveneto e non solo.

A partire dalle 18.30, il quartier generale dell’azienda friulana guidata da Massimo Fasano illustrerà ai suoi ospiti i risultati straordinari che oggi si possono raggiungere attraverso la stampa di qualità e tutte le lavorazioni ad essa connesse. Un viaggio emozionante che evidenzia come il sapere artigianale sia sempre più alleato della tecnologia e viceversa, e come il Friuli si confermi una terra di imprese molto apprezzate a livello nazionale.

Come nel caso di Luce, che racchiude in sé trent’anni di esperienza nel settore tipografico e che oggi viene scelta da importanti brand nei settori del design, della moda, dell’editoria di pregio etc.



Luce Open Night – questo il nome dell’evento di domani sera – sarà anche l’occasione per entrare in possesso di almeno una delle tredici opere vincitrici del concorso indetto da Luce con il Liceo artistico Sello di Udine. Un lavoro durato un anno, che ha coinvolto 190 studenti e il cui risultato ora avrà anche un risvolto benefico.

Le opere – interpretazioni magistrali sul tema della luce - saranno infatti esposte durante la serata e aggiudicate dal miglior offerente. L’intero ricavato sarà devoluto al progetto Radio Magica, la radio ideata da Elena Rocco, che crea programmi educativi che stimolano l’ascolto e utilizzano lingue e supporti adatti anche a bambini e ragazzi sordi, ipovedenti o con problemi di comunicazione.