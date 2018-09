Sono quattro i posti messi a disposizione per la Sezione provinciale di Udine dell’Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) nell’ambito del Servizio Civile Nazionale che offre ai giovani dai 18 ai 28 anni la possibilità di essere cittadini attivi e impegnati in progetti che rispondono concretamente ai bisogni delle persone con sclerosi multipla. C'è tempo fino alle ore 18 del 28 settembre (in caso di consegna a mano) per far pervenire la domanda alla Sezione Aism di Udine in via Micesio 31. Modulistica e informazioni sui progetti che saranno avviati in Friuli Venezia Giulia sono disponibili sul sito www.aism.it o contattando la segreteria al numero 0432-509233, e-mail aismudine@aism.it.

I giovani del Servizio Civile potranno collaborare con gli altri volontari Aism sia nel lavoro organizzativo interno che nell'assistenza alle persone con sclerosi multipla, fornire informazioni e ascolto, occuparsi dei trasporti, sviluppare progetti per la socializzazione, dare supporto nella cura della persona. Il progetto “InSieMe: giovani per un mondo libero dalla SM” prevede un impegno orario di 30 ore settimanali ed un assegno mensile di 433,80 euro.

"L’Aism attraverso il lavoro dei volontari eroga servizi gratuiti alle persone con sclerosi multipla e ai loro familiari" fanno sapere dalla Sezione di Udine, "finalizzati al miglioramento della loro qualità di vita. Scegliere di svolgere il Servizio Civile in Aism significa aiutarci a fornire maggiori e migliori servizi alle persone in difficoltà, favorendo la socializzazione e la partecipazione alla vita di sezione, dando supporto pratico nella vita quotidiana e sollevando i familiari che si occupano di assistenza 24 ore al giorno".

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile Nazionale, da scegliere tra quelli inseriti nel bando nazionale o nei bandi regionali e delle provincie autonome, pena l'esclusione. Il Bando 2018 completo si può scaricare dal sito www.serviziocivile.gov.it.