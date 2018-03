L’accordo tra il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia ed il comune di Monfalcone è realtà. Con la firma dell’accordo tra il direttore del Polo, Luca Caburlotto, ed il sindaco della città dei cantieri, Anna Maria Cisint, è stato definitivamente sancito quanto si era paventato e progettato nei mesi scorsi, ovvero la valorizzazione di quanto già in possesso in territorio comunale, come il Museo della Cantieristica, per essere messo in rete con quello che si andrà a creare nei prossimi interventi. Vale a dire la parte espositiva del municipio, con le ceramiche, i resti medievali e il mosaico romano, assieme al percorso storico-culturale di tutta la zona del centro cittadino e alla spada medievale ritrovata durante i lavori di ristrutturazione proprio del palazzo municipale. E proprio Caburlotto ha anticipato l’apertura di una mostra, a maggio, sulle medaglie commemorative coniate al varo di ogni nave costruita a Monfalcone. Esposizione che sarà allestita proprio al Museo della Cantieristica. Mentre è ufficiale che il nuovo municipio sarà consegnato il 6 aprile: l’inaugurazione, il 5 maggio, sarà accompagnata anche da numerose visite guidate per i cittadini.

Ad aggregarsi anche l’associazione Ponti d’Europa con il suo presidente Marino Degrassi, vincitori con il comune di un progetto regionale sull’arte dei transatlantici: “Questa firma” ha voluto ricordare Degrassi, per due mandati anche assessore provinciale alla cultura, “è una grande vittoria per la cultura del nostro territorio”.