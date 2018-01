Spille longobarde all’Immaginario scientifico di Pordenone

Sapevi che i Longobardi erano orafi abilissimi? Impariamo da loro a realizzare un originale monile, in un laboratorio ludo-didattico per bambini, tra arte e archeologia, domenica 21 gennaio all'Immaginario Scientifico di Pordenone. Al museo della scienza dove tutto è da toccare e dove sperimentare è divertente, alle 15 i piccoli curiosi di scienza fra 5 e 10 anni avranno modo di partecipare al laboratorio “Scienziati della domenica: Spilla longobarda”: con materiali semplici e di recupero potranno esercitare la manualità e liberare la fantasia, scoprendo qualcosa di più sulla popolazione dei Longobardi e sulla loro principale espressione artistica.

Il costo del laboratorio è di 7 euro a bambino, che include l’ingresso al museo. Le iscrizioni si effettuano tramite form online sul sito www.immaginarioscientifico.it (pagina “Attività del mese al museo di Pordenone”).

Inoltre, domenica all'Immaginario Scientifico, dalle 10 alle 18, i visitatori di ogni età potranno addentrarsi nel mondo della scienza, sperimentando liberamente sui diversi “exhibit hands-on”, come gli specchi, i giochi di luci, ombre, forme e colori. Con la multivisione Micromondi si parte poi per un viaggio nel grande mondo del microscopicamente piccolo: protagoniste sono le immagini (prodotte con il microscopio elettronico a scansione e colorate digitalmente) di oggetti naturali, come i cristalli, i batteri, e gli insetti, e artificiali, fra cui il velcro, un filamento di lampadina, e una calza trasparente! Non può mancare poi, a partire dalle 15, una visita guidata ai pianeti e alle costellazioni, all'interno della cupola del planetario.